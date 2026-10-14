川普宣布台灣買阿拉斯加天然氣 未來20年採購800億美元

川普14日出席亞利桑納州造勢集會後登上空軍一號。（美聯社）

美國總統川普 14日在真實社群發文，宣布台灣承諾採購價值700億至800億美元的阿拉斯加液化天然氣 （LNG），並同意投入44億美元的股權投資。

v v v v v Mobile_ROS_Box_01 (UDN code)正式上線請刪除此行

▲ 影片來源：truthsocial＠Donald J. Trump（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普在貼文中表示，他剛剛在阿拉斯加啟動該州史上最大的能源基礎設施計畫，也就是阿拉斯加LNG計畫，「這筆來自南韓 的500億美元基礎設施投資，是他們與我達成的貿易及投資協議的一部分」。

川普接著表示：「我今天也宣布，商務部長盧特尼克已取得台灣對阿拉斯加液化天然氣價值700億至800億美元的承購承諾，相當於未來20年這條管線產能的30%，這是史上最大的承購協議。」

川普還說，台灣同意投入44億美元進行股權投資，「因為這現在是美國聯邦政府的計畫，所有必要的許可與授權都已取得，已經準備就緒。」

他最後強調：「這是阿拉斯加史上最偉大的計畫，而這一切只有在我入主白宮的情況下才會發生。」

v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行