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別指望川普明確挺台…智庫：美對台政策 勿迎合也勿與中對立

編譯周辰陽／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

布魯金斯研究所認為，川普任內難有更清楚挺台訊號，美國應從其錯誤中汲取教訓，避免迎合北京或與中對立，改以一致明確方式維持台海和平。

智庫布魯金斯研究所13日刊登資深研究員何瑞恩(Ryan Hass)專文「改善美國對台政策訊號」，指出在川普總統剩餘兩年任期內，無法期待美方更精確表達對台立場。未來美國政府必須從川普的錯誤中汲取教訓，強化對台政策訊號可信度。

何瑞恩指出，美國駐北京大使龐德偉" rel="237260">龐德偉日前受訪披露，川普曾提議向中方出售武器。華府關注中國事務的人士普遍知道，川普多年來一直以美國可向中方出售武器的說法，轉移習近平對軍售台灣問題的壓力。但龐德偉首次公開披露此事，加上川普先前宣稱不願看到台灣走向獨立、不想讓美軍跑到9500哩外作戰，引發美國國內及盟友擔憂，質疑川普挺台決心。

何瑞恩提出兩項重要教訓。首先，嚇阻力取決於軍力、意圖及對手的認知。美國因中東情勢將大量軍力抽離東亞，加上川普的言論，加深台灣憂心美國是否願意出手保衛台灣。

其次，美台關係實質進展無法抵銷外界對美國總統承諾動搖的觀感。台灣中研院2025年調查顯示，台灣對美國可靠性的信心仍然下降。

何瑞恩強調，美國必須明確一致傳達政策意圖，包括反對片面改變台海現狀、承認台灣人民的選擇將影響台灣未來，以及確保兩岸在不受武力脅迫下和平解決分歧。

他認為，美國對台論述不必與中方對立，也不必迎合北京。宣稱台灣必須永久留在美國安全防線內，不僅否定台灣人民決定未來的權利，也讓美中直接對立。華府若表明反對未來兩岸統一，對美國沒有好處，台灣民眾並未普遍支持統一。

同樣地，美國若試圖在台灣問題迎合中方，換取北京讓步，也不明智。北京早已將台灣視為「不可分割的一部分」，美國若將台灣當成談判籌碼，不僅暴露對台立場模糊，也可能鼓勵北京更積極追求目標，危及美國維護台海和平穩定的長期利益。

何瑞恩指出，解決兩岸分歧不是美國的責任，美國應確保雙方保有和平解決分歧的途徑，未來美國領導人面對北京施壓時，應提醒中方，台灣未來關鍵不在華府，而是在台灣人民意願。

何瑞恩認為，兩岸緊張局勢本質上是帶有軍事成分的政治挑戰，而非帶有政治成分的軍事挑戰。美國領導人愈早採取堅定、明確且一致的對台立場，就愈能維護美國在台海的長期利益。

精華 FAQ

  • 文章認為最大問題在於川普對台立場訊號不穩定，甚至出現可向中方出售武器、反對台灣獨立等說法，削弱美國承諾的可信度，也加深台灣與盟友的不安。

  • 作者指出，嚇阻力取決於軍力、意圖與對手認知；若美軍資源因其他地區抽離東亞，再加上總統言論模糊，就會讓北京與台灣都懷疑美國是否真會介入。

  • 作者主張美國應明確一致傳達反對片面改變現狀、支持和平解決分歧，且不迎合北京或把台灣當籌碼；台灣未來應由台灣人民決定，而非由華府替代決斷。

川普 龐德偉 龐德

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