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阿拉斯加天然氣管線計畫 台學者：運費降低 但來源集中有風險

記者陳儷方／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

台灣擬投資阿拉斯加天然氣管線並簽長約，學者認為雖可降低運輸成本，但工程、政治與採購集中風險高，且中油財務與2050淨零規畫都需先盤點。

川普總統宣布台灣中油公司將投資阿拉斯加天然氣管線計畫44億元，學者表示，此案投資風險相當大，日本及南韓的態度也很謹慎，從阿拉斯加進口天然氣，確實可以降低運輸成本，但有學者擔心，若綁定600萬噸的採購，天然氣來源恐怕有過度集中風險，反而影響能源安全。

台灣中央大學「台經中心」研究員梁啟源示警投資部分的風險，他說，美國也找日本、南韓投資，但日韓都很謹慎，南韓也被點名要投資，但南韓的回應是還沒決定。

梁啟源說，阿拉斯加天然氣管線計畫會經過北極圈的土地，工程困難度高，且除了工程困難之外，還有當地環保團體的抗議問題，甚至還有政治上的風險，因為民主黨基本上對阿拉斯加管線計畫持反對態度，如果未來政權改變，美國相關開發政策也有可能跟著改變，因為這些風險，所以成本相當高。

中經院第三研究所高級分析師鄭睿合提醒，現在中油鉅額虧損，去哪找44億元(約新台幣1400億元)的資金投資阿拉斯加管線計畫？若台政府一定要做這項投資，就必須安排好配套，包括油品價格合理化，使用者付費，不可再讓中油吸收，同時也應增資解決目前的財務困境。

至於天然氣採購合約，梁啟源說，若從運費考量，液化天然氣從阿拉斯加經過太平洋運至台灣，比起現在從東岸運過來台灣，航程可以縮短，運費方面可能可以減少。

鄭睿合指出，台灣目前向美國採購天然氣的量約兩百萬噸，未來若加上這600萬噸，將有800萬噸的天然氣是從美國來，占比將達四分之一，這種單一國家集中度超過20%的情形，其實能源是不太安全的，應該盡可能分散。

另一方面，由於台灣以2050年為淨零目標，燃氣發電理論上會減少，燃氣進口也會減少，若向阿拉斯加採購合約一簽20年，那就表示2050年後還是會有大量液化天然氣從美國進口，這可能也是台政府必須先盤算規畫的問題。

精華 FAQ

  • 學者指出，該計畫要穿越北極圈土地，工程難度高，還面臨環保抗議與美國政黨立場變化等政治風險，因此整體成本與不確定性都偏高。

  • 相較於美國東岸出貨，阿拉斯加到台灣的航程較短，液化天然氣運輸時間與運費都可能降低，因此在物流成本上具有一定吸引力。

  • 若再增加600萬噸採購，台灣向美國買氣總量可能達800萬噸，占比約四分之一，單一來源集中度過高，若供應受阻將不利能源安全與調度彈性。

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