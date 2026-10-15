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川普：台灣未來20年將採購800億元阿拉斯加天然氣

編譯葉亭均、記者黃婉婷／綜合報導
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圖為橫亙阿拉斯加荒野的1287公里的管線。川普總統表示，台灣已同意採購阿拉斯加液...
圖為橫亙阿拉斯加荒野的1287公里的管線。川普總統表示，台灣已同意採購阿拉斯加液化天然氣，還將額外投資44億美元，確保計畫完工。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普大力宣傳阿拉斯加LNG管線，稱台灣已同意買三成天然氣並投資44億元，南韓也承諾巨額投資，但台韓官方說法仍顯示細節未定。

白宮和川普總統14日分別貼文表示和台灣達成協議，台灣承諾在未來20年內將採購阿拉斯加液化天然氣(LNG)管線計畫的30%天然氣，價值達700億至800億元，川普稱「這是史上規模最大的承購協議」。另外，台灣還將投資阿拉斯加液化天然氣(LNG)管線計畫44億元，確保這項LNG計畫完工。

彭博報導，川普總統同時宣稱，南韓「已承諾向阿拉斯加投資500億元」。

川普藉選舉造勢大力宣傳阿拉斯加LNG管線計畫，盛讚台灣的承諾，並表示興建這項LNG計畫所需的許可都已獲准。

商務部長盧特尼克也宣稱是川普促成歷史性貿易協議，並表示：「川普總統將這項LNG計畫提升為聯邦政府層級的事業，因此南韓承諾投資501億元，在阿拉斯加興建天然氣管線。」比川普先前宣布的500億元多出1億元。

盧特尼克表示，川普曾對他說「必須把這項計畫做得更好」，美方因此花一周與台灣政府協商。盧特尼克稱，台灣最終同意購買這條管線所產天然氣的三成並投資44億元。不過，路透報導，美台協議的具體條款尚不明朗。

彭博指出，中油簽署的協議是不具法律約束力的意向書，表達有意願投資阿拉斯加LNG計畫，希望確保能源供應來源，並加強與川普政府的關係。

韓聯社報導，川普在阿拉斯加州瓦西拉舉行的期中選舉造勢演說中提到此事，並稱這是「史上規模最大的承諾之一」。韓聯社分析，川普積極推動阿拉斯加LNG計畫，與距離11月期中選舉只剩三周有關。然而，南韓政府表示，美方提出投資美國能源計畫，包括八座大型核電廠、德州天然氣發電廠，及阿拉斯加LNG管線與終端設施等三項，只有德州天然氣發電廠計畫已確定，阿拉斯加LNG計畫尚未確定是否投資。

儘管川普大力推動，外界仍對阿拉斯加管線是否真的會興建抱持疑慮。這項計畫數十年來一直難以取得推動所需、具法律約束力的長期合約與投資承諾。這項計畫規模龐大，必須在阿拉斯加州境內興建一條長約1287公里的天然氣管線。此外，還必須建造液化設施，才能將阿拉斯加北坡的天然氣輸送至加工設施液化，再出口至台灣及亞洲買家。

台灣賴清德總統去年曾說，採購阿拉斯加液化天然氣符合需求考量，也符合能源安全。但針對川普最新說法，台總統府並未發表評論，行政院長卓榮泰未正面證實，但指政府的工作是穩定能源供應跟韌性。

事實上，此事討論已有段時間，去年3月20日，台灣中油公司與阿拉斯加天然氣管線開發公司代表，在台北簽署「阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書」；美國在台協會(AIT)處長谷立言當時說，台灣與阿拉斯加共同合作，能確保台灣未來擁有穩定且安全的液化天然氣供應。

台總統府秘書長潘孟安去年6月曾率經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁等人，出席在阿拉斯加州舉行的「阿拉斯加永續能源會議」，並實地考察當地極地能源基礎建設。

中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時，法新社記者提問有何評論？毛寧回應，「中國台灣地區對外交往必須按照一個中國原則處理」。

精華 FAQ

  • 川普表示，台灣已同意在未來20年採購阿拉斯加LNG管線計畫產出的30%天然氣，並額外投資44億元，以確保這項計畫能順利完工。

  • 川普與盧特尼克宣稱南韓承諾投資500億至501億元，但南韓政府則表示，阿拉斯加LNG計畫尚未確定是否投資，僅德州天然氣發電廠已確定。

  • 因為計畫規模龐大，需在阿拉斯加建約1287公里管線與液化設施，且多年來一直缺乏具法律約束力的長期合約與投資承諾，實際推動難度很高。

天然氣 川普 南韓

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