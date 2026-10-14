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別指望川普明確挺台 美智庫：下任應記取教訓 美不迎合也不與中對立

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月25日結束參觀華府國家檔案館後交...
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月25日結束參觀華府國家檔案館後交談。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

布魯金斯學者何瑞恩指出，川普政府對台訊號混亂且決策過度集中，未來美國應從中汲取教訓，明確一致傳達反對脅迫、維持和平的對台立場。

美國智庫「布魯金斯學會」13日刊登資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）專文《改善美國對台政策訊號》（Repairing America’s signaling on Taiwan），指出川普政府在中國及兩岸議題上採取由上而下的決策方式，川普本人也習慣既有的發言模式，幾乎無法期待美方在剩餘2年任期內更精確表達對台立場。未來的美國政府必須從川普的錯誤中汲取教訓，強化對台政策訊號的可信度。

文章指出，川普5月訪問北京返國後，因接受中國在台灣問題上的多項立場而引發關注，包括表示「不希望看到（台灣）有人走向獨立」，質疑美軍「遠赴約1萬5300公里參加一場戰爭」是否合理，並將一項尚待批准的140億美元對台軍售方案，形容為與中國大陸國家主席習近平交涉時「非常好的談判籌碼」。

川普政府似乎意識到相關爭議已掩蓋5月訪問北京的成果，因此習近平9月下旬訪問華府時，刻意淡化台灣問題。川普在國是訪問隔天受訪表示：「我們沒有太多談到這個問題（台灣）。目前情況很好，一切都在照常進行。」

何瑞恩指出，白宮希望藉此展現川習維持良好合作關係，並將美中競爭維持在可控範圍內。然而，美國駐中國大使龐德偉接受福斯新聞訪問時披露，川普曾提議向中國出售武器，使白宮凸顯川習個人關係及國是訪問正面成果的努力受到衝擊。

華府關注中國事務的人士普遍知道，川普多年來一直以美國也可向中國出售武器的說法，轉移習近平對台軍售問題的施壓。但龐德偉首次公開披露此事，引發美國國內及盟友擔憂，質疑川普挺台的決心。何瑞恩認為，這反映美國決策權力高度集中於川普，他將美中關係視為與習近平個人關係的延伸，因此川普及其顧問的言論，都成為判斷美國政策走向的重要指標。

何瑞恩提出兩項重要教訓。首先，軍售不等於嚇阻力，嚇阻力取決於軍事能力、意圖及對手的認知。過去一年，美國為應對伊朗威脅，將大量軍事力量從東亞轉往中東，削弱東亞軍力；川普不夠謹慎的言論，也加深台灣對美國是否願意出手保衛台灣的疑慮。

其次，美台關係取得實質進展，無法抵銷外界對美國總統承諾動搖的觀感。儘管雙方持續深化軍事、經濟及人員交流，但中央研究院2025年「美國肖像調查」顯示，台灣對美國可靠性的信心仍然下降。

何瑞恩強調，美國必須明確、一致地傳達政策意圖，包括反對單方面改變台海現狀、承認台灣2300萬人民的選擇將影響台灣未來，以及確保北京與台北能在不受暴力或脅迫的情況下和平解決分歧。

他認為，美國的對台論述不必與中國對立，也不必迎合北京。宣稱台灣必須永久留在美國安全防線內，不僅否定台灣2300萬人民決定自身未來的權利，也讓美國目標與中國的意圖直接對立，使美中兩國毫無必要地陷入一場比誰先退讓的較量。華府若表明反對未來兩岸統一，對美國利益沒有好處，特別是台灣民眾並未普遍支持統一，這等於將未來可能引發戰爭的導火線提前帶到現在。

同樣地，美國若試圖在台灣問題上迎合中國，換取北京在美國優先事項上的讓步，也不明智。北京早已將台灣視為其領土「不可分割的一部分」，美國若將台灣當成談判籌碼，不僅暴露對台立場模糊，也可能鼓勵北京更積極追求目標，危及美國維護台海和平穩定的長期利益。

何瑞恩指出，解決兩岸分歧不是美國的責任，美國應確保雙方保有和平解決分歧的途徑。他在結論中強調，未來美國領導人面對中國施壓時，不必像川普一樣依賴修辭手法，而應提醒北京，台灣未來的關鍵不在華府，而在2300萬人民的意願。

他最後強調，對台軍售很重要，但並非萬靈丹。兩岸緊張局勢本質上是帶有軍事成分的政治挑戰，而非帶有政治成分的軍事挑戰。美國領導人愈早採取堅定、明確且一致的對台立場，就愈能維護美國在台海的長期利益。

精華 FAQ

  • 他認為川普處理中國與兩岸議題高度依賴個人化、由上而下的決策方式，加上其習慣性的發言模式，使白宮幾乎不可能在剩餘任期內更清楚傳達對台立場。

  • 文中指出，川普曾談到不希望台灣走向獨立、質疑保台戰爭代價，甚至把對台軍售視為與習近平談判籌碼，這些說法削弱台灣與盟友對美國承諾的信心。

  • 他主張美國應明確且一致地反對單方面改變台海現狀，強調台灣前途取決於2300萬人民意願，同時避免把台灣當籌碼，也不要把政策論述推向與中國直接對立。

川普 習近平 華府

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