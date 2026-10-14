美新創國防業紛湧台廠 打造非紅鏈

美國國防科技公司安杜里爾創辦人拉奇，今年9月在台北參加「2026總統府全社會防衛韌性國際論壇－韌性台灣民主永續」，並發表演講。(中央社)

AI摘要 文章摘要整理： 在美方牽線與台灣軍備需求推動下，美國國防新創紛紛來台尋找製造夥伴，藉由台灣供應鏈打造避開中國的「非紅鏈」。

在美國政府牽線之下，美國無人機 新創公司紛紛湧入台灣尋找製造夥伴，既滿足美軍避開中國製造的「非紅」安全供應鏈 需求，也供應台灣視為生存關鍵的武器。

華爾街 日報13日報導，海軍退役飛行官盧因(Paul Lwin)於2024年在羅德島州創辦國防新創公司「HavocAI」，並將台灣視為「機會之島」。

盧因研發並管理海上自主無人艦隊的軟體，符合台灣嚇阻中國入侵的需要。他說：「如果我們能協助台灣打造數千艘這類自主艦艇，就能保護台灣，也可能阻止戰爭爆發。」

2025年9月以來，美台至少簽署13項合作協議；業者規模從小型新創到安杜里爾工業公司(Anduril Industries)等即將上市的公司，後者與台灣的無人機合約已超過10億元。

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)於2025年推出11億元「無人機優勢計畫」(Drone Dominance Program)時表示，「我們明確偏好購買美國製造的產品。」

不過，曾主導五角大廈Blue UAS認證計畫的艾門內克(Trent Emeneker)則說：「並非所有東西現在都能在美國製造。我們可以期望如此，但不可能一夕之間實現。」

台灣政府8月編列逾70億元，供未來六年採購無人機，掀起「淘金熱」；在川普總統遲未批准140億元對台軍售之際，支持者認為，防務產業合作可強化美台關係。

美國在台協會(AIT)處長谷立言(Raymond F. Greene)7月時說：「美國企業已來到台灣尋找研發夥伴，並建立其無人機供應鏈。」

台灣最大造船廠台船董事長陳政宏指出，國防部去年12月宣布需要1320艘單向水面無人載具，海軍接著提出六年9億3000萬元預算，西方新創蜂擁而至。

陳政宏說：「美國公司全都湧向我們，若他們想擴大業務，台灣是下一個大客戶。」

台船評估十多家美歐企業約半年，最終選定HavocAI，陳政宏9月前往羅德島簽約。