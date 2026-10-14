港媒：美海軍擬購萬枚「黑鬍子」飛彈 牽制中國

2026年8月4日，在與伊朗的持續衝突期間，一架隸屬於第41攻擊戰鬥機中隊的F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機準備在尼米茲級航空母艦「林肯號」的飛行甲板上進行攔阻著陸。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國海軍擬大量採購低成本黑鬍子極音速飛彈，以彌補長程反艦彈不足並牽制中國，但其射程、彈頭與實戰能力仍未完全驗證。

香港 「南華早報」報導，美國海軍正積極發展低成本「黑鬍子」(Blackbeard)極音速飛彈 ，飛行速度超過音速5倍，每枚造價僅38.5萬美元，比現有長程反艦飛彈便宜逾8倍。

專家指，一旦爆發台海戰爭，美軍可利用大量高速飛彈持續攻擊中國軍艦及沿海防禦系統，迫使解放軍消耗攔截飛彈，為威力更強的反艦武器創造攻擊機會，降低美軍在開戰初期迅速耗盡精準武器的風險。

加州 國防企業卡斯特利恩(Castelion)研發的黑鬍子飛彈，設計飛行速度超過5馬赫，可打擊軍艦及陸地目標，主打低成本、大量生產。不過，飛彈實際有效射程、打擊移動軍艦的能力尚未公開證實。美國海軍期望酬載約34公斤，但實際彈頭重量及破壞力仍不明。

美國國防部今年5月向國會尋求授權及經費，計畫5年內採購逾1萬2000枚黑鬍子飛彈，供各軍種部署。美國海軍預估，2028至2031財政年度每枚平均成本約38.5萬美元，反觀洛克希德馬丁「長程反艦飛彈」約325萬美元，兩者造價相差約8倍。

根據美國海軍學會資料，美國海軍今年6月已訂購50枚預量產黑鬍子飛彈，9月再追加444枚，並尋求在今年形成初步作戰能力，但相關預算及製造商先前公告顯示，實際時程可能落在2027年。美國海軍學會新聞網另指出，F/A-18E/F「超級大黃蜂」(Super Hornet)戰機9月已展示同時搭載2枚黑鬍子飛彈的能力，未來計畫提高至每架最多4枚。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)2023年台海兵推顯示，美軍長程反艦飛彈庫存在所有模擬情境中，均於開戰第一周耗盡，凸顯彈藥不足的隱憂。

澳洲海軍退役中將瓊斯(Peter Jones)指出，極音速飛彈迫使防禦方的偵測、追蹤及攔截部署速度提高5倍以上，中國最新型驅逐艦能否有效攔截仍不明朗。

安全研究公司Perceptum創辦人希斯(Timothy Heath)表示，黑鬍子飛彈可破壞中國軍艦雷達，削弱防空能力，讓美軍大型反艦飛彈更容易命中目標。華府智庫「國防優先」亞洲計畫主任戈德斯坦(Lyle Goldstein)認為，黑鬍子飛彈是「美國海軍能力的一項重大躍進」。

此外，黑鬍子飛彈也可望打擊中國沿海的反艦飛彈陣地及防空系統。希斯指出，由航艦戰機發射將大幅提升運用靈活性與打擊範圍。

不過，希斯與戈德斯坦都指出，美軍若想在台灣附近使用黑鬍子飛彈，最大障礙是航空母艦與艦載機容易遭受攻擊。希斯警告，中國的攻擊可能迫使美國航艦遠離台灣，導致艦載機即使發射黑鬍子飛彈，也可能因距離過遠而無法打擊目標。

戈德斯坦則認為，一旦西太平洋爆發衝突，美國航艦可能只能在戰區邊緣活動，使中國境內目標超出黑鬍子飛彈的射程。不過，這款飛彈仍可能用於攻擊深入太平洋、威脅美軍關島周邊後勤補給的中國軍艦。