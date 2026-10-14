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駁斥反出兵保台說 美學者：犯2大錯

編譯盧思綸╱綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

華府智庫學者索博利克主張，美國應將保衛台灣視為戰略核心，並駁斥反對出兵者低估中國奪台後的經濟、科技與地緣政治風險。

交事務季刊「治國方針與戰略」(Statecraft and Strategy)秋季號拋出大哉問：「美國是否應將防衛台灣列為優先事項？」華府智庫學者索博利克(Michael Sobolik)提出保台的戰略理由，直指反對出兵者犯了2個大錯，一是低估北京拿下台灣的連鎖影響，二是高估美國在失去台灣後，仍能阻止中國稱霸印太的能力。他警告，台灣失守恐引爆經濟、科技及戰略災難，且可能促使日本、南韓發展核武。

華府智庫「哈德遜研究所」資深研究員索博利克在「保衛台灣的戰略邏輯」一文指出，防止區域霸權崛起是美國200多年來的戰略目標，川普政府2026年《國家安全戰略》也重申這項立場。他認為，台灣攸關美國在東亞的地位，華府應做好與解放軍交戰的準備。

經濟方面，台海戰爭恐使美國GDP萎縮3%至11%，引發「經濟末日」。索博利克警告，習近平已要求中國人民做好「吃苦」準備，並透過「雙循環」政策降低對西方的依賴，不能用美國思維去假設北京會因經濟損失而克制。中國甚至可能施壓菲律賓、印尼，阻斷台海以外的替代航線。

科技方面，全球97%的高階半導體在台灣製造，預估2030年美國晶片產量仍僅占全球10%。加上中國握有稀土出口管制這張王牌，一旦台灣失去「矽盾」，華府恐難以因應。

戰略方面，台灣失守可能迫使部分印太國家向北京靠攏，日本、南韓則可能加速發展核武，中國甚至可能趁機進一步擴張。核武擴散的連鎖效應還可能波及印度、巴基斯坦。

索博利克反駁卡瓦納(Jennifer Kavanagh)及韋特海姆(Stephen Wertheim)等反對保台學者，認為他們錯誤假設中國拿下台灣後，領土野心就會得到滿足。他援引麥克阿瑟1950年的警告指出，日本在二戰期間曾將台灣作為向南侵略的軍事基地，北京取得台灣也可能成為新一波擴張的起點。

索博利克援引中國軍事科學院資料指出，從西元前1100年至1912年，中國歷代王朝共發動3790場戰爭，平均幾乎沒有一年不曾發生戰爭。他認為，這種擴張思維至今仍影響習近平，包括他在2017年曾向川普稱「朝鮮半島其實曾經是中國的一部分」，以及北京對日本琉球群島的主權主張。

索博利克強調，台灣位居第一島鏈中央，一旦落入北京手中，日本海上交通線將暴露在解放軍打擊範圍內。解放軍軍事教材指出，中國可透過封鎖癱瘓日本經濟，甚至引發饑荒。這點或可解釋日本首相高市早苗去年示警，「台灣有事」可能構成日本的存亡危機事態。

索博利克回顧，美國1949年曾因資源有限而認為不宜出兵保台，但韓戰爆發後立場逆轉。1953年一份最高機密文件甚至主張，美國必須採取一切必要措施，阻止敵對勢力控制台灣，「即使冒著爆發全面戰爭的重大風險也在所不惜」。

索博利克最後強調，台灣仍是美國「不沉的航空母艦」，他承認保衛台灣的戰爭代價高昂，但認為美國沒有成本更低的選項，足以阻止中國稱霸印太。他說，對華府而言，維護自身重大利益，終究無法繞過台灣。

精華 FAQ

  • 他認為台灣攸關美國在東亞的地位與第一島鏈安全，若讓北京控制台灣，將削弱美國阻止中國稱霸印太的能力，因此華府必須準備與解放軍交戰。

  • 索博利克警告，台海戰爭可能使美國GDP萎縮3%至11%，並衝擊全球半導體供應鏈；台灣若失去矽盾，加上中國稀土管制，美國恐更難應對。

  • 他認為台灣若落入北京手中，可能促使日本、南韓加速發展核武，部分印太國家也會向中國靠攏，進而引發更大的區域擴張與核武擴散效應。

華府 南韓 川普

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