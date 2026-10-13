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川普造勢喊話 稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣、額外投資44億美元

編譯葉亭均／綜合外電
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川普總統出席阿拉斯加州一場競選活動。(路透)
川普總統出席阿拉斯加州一場競選活動。(路透)

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文章重點整理：

  • 重點一：川普稱台灣同意採購阿拉斯加30%天然氣。
  • 重點二：他並表示台灣將額外投資44億美元促成完工。
  • 重點三：台灣與南韓承諾仍待可行性與官方證實。

彭博資訊報導，川普總統表示，台灣已同意在未來20年內，採購阿拉斯加液化天然氣（LNG）管線計畫30%的天然氣，而且還將額外投資44億美元，以確保這項LNG計畫完工。

川普是在周二（13日）於阿拉斯加州一場競選活動中提到上述說法，藉此在期中選舉造勢期間，大力宣傳阿拉斯加LNG管線計畫。

川普盛讚台灣做出的承諾，並稱這些承諾「保證了計畫的成功」，儘管外界仍對這條管線是否真的會興建抱持疑慮。

彭博報導說，截至目前，台灣方面尚未立即證實川普的說法。

川普本月稍早曾表示，南韓將投資540億美元，興建阿拉斯加液化天然氣計畫，將阿拉斯加北坡的天然氣輸送至加工設施液化，再出口至海外。

不過，南韓方面表示，只有在確認該計畫具備商業可行性的情況下，才會推動相關投資。

路透報導，去年，台灣國營能源公司中油與阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corp.）簽署協議，同意採購LNG，並投資該管線計畫。

當時，總統賴清德表示，這項投資將有助於確保台灣的能源安全。

川普 天然氣

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