我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「金法尤物」女星在達美班機上咬傷乘客、揍空服員 降落紐約被捕

討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（右）9月24日在白宮會晤中國國家主席習近平（左）。（美聯社）
美國總統川普（右）9月24日在白宮會晤中國國家主席習近平（左）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普否認中俄暗助伊朗對抗美國，稱即使有協助也有限，且美方會迅速掌握；但外界先前已有中國提供武器、影像與制裁規避支援的報導。

美國總統川普12日深夜公開為中國與俄羅斯辯護，表示不相信北京及莫斯科曾在伊朗戰爭中提供德黑蘭任何協助，強調中俄兩國若介入戰事，將付出極大代價，美方也會迅速掌握相關動向。先前有報導指中國向伊朗提供防空武器、協助規避石油制裁，甚至提供美軍基地的衛星影像。

川普12日在自家平台真實社群發文表示，他注意到批評者及政治對手不斷宣稱中國與俄羅斯正在協助伊朗。他寫道，「即使他們真的有提供協助，程度也非常有限，但我完全不相信他們有這麼做。他們可能付出的代價太大了，而且我們一定會知道，還會很快就知道。」

中國國家主席習近平9月訪問華府期間，川普曾當面警告不得向伊朗提供支援。美國駐中國大使龐德偉當時透露，川普已獲得中方保證，不會協助德黑蘭。

中俄均和伊朗維持密切關係，兩國也對這場戰爭表達反對立場。俄羅斯警告，伊朗戰爭可能引發中東核武軍備競賽；中國則譴責美國對伊朗發動軍事攻擊，公然侵犯伊朗主權。

川普7月便曾表示，相信中俄不會在伊朗戰爭中協助德黑蘭，但同時警告，若兩國介入戰事，「對他們來說後果將非常嚴重」。他過去也曾形容習近平及俄羅斯總統普亭，在伊朗戰爭中保持中立。

然而，當時已有報導指出，中國向伊朗提供肩射式防空飛彈發射器，並協助德黑蘭規避石油出口制裁。此外，9月也有報導披露，伊朗7月襲擊約旦一處美軍基地、造成三名美軍死亡之前，曾從中國實體取得該基地的衛星影像。

精華 FAQ

  • 川普表示，他完全不相信中國與俄羅斯曾在伊朗戰爭中提供實質協助，並認為即使有也不會是大規模行動，因為代價太高，美方也會很快發現。

  • 他指出，美國對相關動向具有偵察能力，若中俄真的介入伊朗戰事，將很快被掌握，並面臨極大後果，因此他判斷兩國不太可能冒險出手。

  • 內文提到，中國被指曾向伊朗提供肩射式防空飛彈發射器、協助規避石油制裁，甚至在伊朗襲擊美軍基地前，提供過相關基地的衛星影像。

伊朗 川普 俄羅斯

上一則

可大量、高速、持續攻擊 美軍擬購1.2萬枚「黑鬍子」飛彈牽制中國防空

延伸閱讀

12架B-1轟炸機緊急撤出英國 紐時：川普對伊朗開戰 美軍到處撤退

12架B-1轟炸機緊急撤出英國 紐時：川普對伊朗開戰 美軍到處撤退
川普與普亭達柴油協議挨批 共和黨人也不挺將提案反制

川普與普亭達柴油協議挨批 共和黨人也不挺將提案反制
CNN：川普願放寬對伊朗制裁 但有1前提

CNN：川普願放寬對伊朗制裁 但有1前提
美伊最快今重啟談判 川普仍留後手：不排除期中選舉前再攻伊朗

美伊最快今重啟談判 川普仍留後手：不排除期中選舉前再攻伊朗

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。（美聯社）

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

2026-10-08 21:19
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08
美國總統川普。（路透）

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

2026-10-10 00:53
川普總統10月6日返回華府後，在白宮南草坪受訪。(歐新社)

川普稱可讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥 白宮批記者：蠢蛋

2026-10-06 20:09

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」

小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就