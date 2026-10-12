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中國4海域5演訓 「多域礪劍，捍衛統一」

記者林則宏／綜合報導
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央視日前曝光東風-26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。 圖／取材自央視
央視日前曝光東風-26中遠程彈道導彈的「裸彈」發射畫面。 圖／取材自央視

AI摘要

文章摘要整理：

中國在雙十國慶前後宣布於4大海域展開5場軍事行動，並同步進行東風-26夜間戰備演訓，外界目前未見其明顯針對特定對象。

賴清德總統10日發表雙十國慶演說時機敏感之際，根據中國各地海事單位發布的航行警告，12日起，解放軍將在渤海、黃海、東海、南海等海域，進行至少五場軍事行動。另據央視報導，駐守在中國東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間(十一假期)展開無預告、無預案的東風-26緊急戰備演練，聲稱「多域礪劍，捍衛統一」。

根據中國各地海事局近日發布的航行警告，12日起，中國在周邊海域至少將開展五場軍事行動，涵蓋渤海、黃海、東海、南海等海域。各海域具體航行警告分別為：

一、黃海南部(江蘇鹽城北部外海)：10月16日7時至17日18時，進行實彈射擊。二、渤海(河北秦皇島外海)：10月12日6時至16日24時，開展實彈射擊。三、黃海北部(遼寧大連東南方外海)：10月12日11時至14時，執行實彈射擊。四、東海(浙江溫州甌飛灘以東近海)：10月13日13時30分至15時30分、10月14日14時30分至16時30分、10月15日15時30分至16時30分，開展軍事訓練。五、南海(廣東湛江東南方外海)：10月12日至16日，每日於8時至18時，進行實彈射擊。

中國軍方前述軍事行動的地點與台灣均有一段距離，解放軍一周內在多地同步展開演訓過去也有先例，目前尚無證據顯示12日起的一系列軍事行動有明顯異常，或是針對特定對象。

此外，北京央視報導，駐守在中國東南的解放軍火箭軍某部官兵，於節日期間展開無預告、無預案的東風-26飛彈「夜間演訓」。

報導稱，黑夜中，各項任務緊張進行；人能補位，劍能懾敵。這支隊伍背後，是一整套威力強悍的東風飛彈體系。

據中方公開資料，東風-26是一種核常兼備的中遠程彈道飛彈，素有「航艦殺手」與「關島快遞」之稱。射程約4000至5000公里，可覆蓋第一、第二島鏈及美國關島基地。其飛行速度，末端速度可達約18馬赫。發射重量約20噸，可攜帶約1.8噸的核彈頭或常規彈頭。

精華 FAQ

  • 根據各地海事局航行警告，中國自12日起在渤海、黃海、東海與南海等海域安排5場軍事行動，內容包含實彈射擊與軍事訓練，分布範圍跨越多個沿海方向。

  • 其中渤海、黃海南部、黃海北部與南海多為實彈射擊，時間從10月12日至17日不等；東海則在10月13日至15日分3個時段進行軍事訓練。

  • 央視稱火箭軍官兵在節日期間展開無預告、無預案的夜間演訓，強調可快速應變與實戰化準備，並以東風-26的遠程打擊能力凸顯威懾效果。

賴清德 解放軍

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