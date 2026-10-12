美日聯合軍演 與那國島部署海空飛彈

美軍陸戰隊整合防空系統去年4月在菲律賓北部三描禮士省參與美菲聯合實彈軍演，向一架無人機開火。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美軍計畫在與那國島首度部署反艦與防空飛彈，藉由機動化前沿火力強化對台海衝突的嚇阻，同時支援日本西南防線。

美國軍政雜誌「國家利益」(The National Interest)在10日發表文章指出，美軍陸戰隊準備首度在日本 與那國島部署兩套先進的反艦及防空飛彈系統，不僅是為了防衛與那國島，也在為可能的台海戰爭預作準備。

這篇由國安專家卡斯(Harrison Kass)撰寫的文章指出，這項部署凸顯美軍陸戰隊正經歷重大戰略轉型，從傳統兩棲突擊作戰轉向在太平洋各地部署小型、機動化飛彈部隊，藉此嚇阻企圖入侵台灣的中國艦隊。

日本自衛隊與美軍預定19日至29日舉行兩年一度的「利劍」演習，在此之前，美軍準備首度在距離台灣僅110公里的與那國島部署機動「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」(NMESIS)，以及陸戰隊整合防空系統(MADIS)，此舉將嚇阻企圖入侵台灣的解放軍 艦隊，確保美軍陸戰隊在21世紀美中競爭中繼續發揮重要作用。

與那國島位於日本南西諸島最西端，鄰近通往台灣的重要海上航道，一旦台海爆發衝突，周邊海域將成關鍵戰場，在當地部署反艦飛彈，有助限制解放軍艦艇行動。

日本2016年就在與那國島設立雷達與監視設施，而中國近年也加強在附近海域的活動。

2022年解放軍圍台軍演期間，有一枚解放軍彈道飛彈落在距與那國島約80公里的海域。

卡斯在文中介紹，NMESIS是美軍陸戰隊新型濱海作戰戰略的核心武器之一，結合無人駕駛地面載具與可搭載二枚「海軍打擊飛彈」(NSM)的發射裝置。

NSM是一款可貼近海面飛行的反艦巡弋飛彈，公開射程約185公里，若從與那國島發射，足以涵蓋台灣東北部周邊海域。雖然無法覆蓋整個台灣海峽，仍可對在當地活動的解放軍軍艦構成威脅。

MADIS則負責短程防空，利用車載感測器及武器系統，攔截無人機、直升機及低空飛行軍機，保護部署在島上的陸戰隊及反艦飛彈部隊，降低遭解放軍空襲風險。兩套系統相互配合，讓美軍既能打擊海上目標，也能自我防護，不必完全仰賴大型防空網。

這項部署也是美軍陸戰隊「兵力設計」現代化改革的一環，改革方向是減少依賴戰車等傳統重型裝備，轉而強化機動化部隊、精準打擊飛彈、無人機及偵察情蒐能力。

日本防衛大臣小泉進次郎今年2月在國會表明，將於2030年前在與那國島部署03式中程地對空飛彈。這種飛彈射程約50公里，可同時追蹤100個目標並攻擊12個目標，主要用於攔截來襲飛機與彈道飛彈。

小泉說，這是防衛性措施，旨在強化日本西南諸島防線。此外，日本陸上自衛隊也將在今年利劍演習展示射程1000公里的25式反艦飛彈系統，以及射程180公里的88式反艦飛彈系統。

美軍陸戰隊遠征艦隊阻絕系統(右)去年4月運抵菲律賓北部巴丹群島巴士古機場，準備參加美菲聯合軍演。(美聯社)