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美日聯合軍演 與那國島部署海空飛彈

編譯盧思綸／綜合報導
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美軍陸戰隊整合防空系統去年4月在菲律賓北部三描禮士省參與美菲聯合實彈軍演，向一架...
美軍陸戰隊整合防空系統去年4月在菲律賓北部三描禮士省參與美菲聯合實彈軍演，向一架無人機開火。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美軍計畫在與那國島首度部署反艦與防空飛彈，藉由機動化前沿火力強化對台海衝突的嚇阻，同時支援日本西南防線。

美國軍政雜誌「國家利益」(The National Interest)在10日發表文章指出，美軍陸戰隊準備首度在日本與那國島部署兩套先進的反艦及防空飛彈系統，不僅是為了防衛與那國島，也在為可能的台海戰爭預作準備。

這篇由國安專家卡斯(Harrison Kass)撰寫的文章指出，這項部署凸顯美軍陸戰隊正經歷重大戰略轉型，從傳統兩棲突擊作戰轉向在太平洋各地部署小型、機動化飛彈部隊，藉此嚇阻企圖入侵台灣的中國艦隊。

日本自衛隊與美軍預定19日至29日舉行兩年一度的「利劍」演習，在此之前，美軍準備首度在距離台灣僅110公里的與那國島部署機動「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」(NMESIS)，以及陸戰隊整合防空系統(MADIS)，此舉將嚇阻企圖入侵台灣的解放軍艦隊，確保美軍陸戰隊在21世紀美中競爭中繼續發揮重要作用。

與那國島位於日本南西諸島最西端，鄰近通往台灣的重要海上航道，一旦台海爆發衝突，周邊海域將成關鍵戰場，在當地部署反艦飛彈，有助限制解放軍艦艇行動。

日本2016年就在與那國島設立雷達與監視設施，而中國近年也加強在附近海域的活動。

2022年解放軍圍台軍演期間，有一枚解放軍彈道飛彈落在距與那國島約80公里的海域。

卡斯在文中介紹，NMESIS是美軍陸戰隊新型濱海作戰戰略的核心武器之一，結合無人駕駛地面載具與可搭載二枚「海軍打擊飛彈」(NSM)的發射裝置。

NSM是一款可貼近海面飛行的反艦巡弋飛彈，公開射程約185公里，若從與那國島發射，足以涵蓋台灣東北部周邊海域。雖然無法覆蓋整個台灣海峽，仍可對在當地活動的解放軍軍艦構成威脅。

MADIS則負責短程防空，利用車載感測器及武器系統，攔截無人機、直升機及低空飛行軍機，保護部署在島上的陸戰隊及反艦飛彈部隊，降低遭解放軍空襲風險。兩套系統相互配合，讓美軍既能打擊海上目標，也能自我防護，不必完全仰賴大型防空網。

這項部署也是美軍陸戰隊「兵力設計」現代化改革的一環，改革方向是減少依賴戰車等傳統重型裝備，轉而強化機動化部隊、精準打擊飛彈、無人機及偵察情蒐能力。

日本防衛大臣小泉進次郎今年2月在國會表明，將於2030年前在與那國島部署03式中程地對空飛彈。這種飛彈射程約50公里，可同時追蹤100個目標並攻擊12個目標，主要用於攔截來襲飛機與彈道飛彈。

小泉說，這是防衛性措施，旨在強化日本西南諸島防線。此外，日本陸上自衛隊也將在今年利劍演習展示射程1000公里的25式反艦飛彈系統，以及射程180公里的88式反艦飛彈系統。

美軍陸戰隊遠征艦隊阻絕系統(右)去年4月運抵菲律賓北部巴丹群島巴士古機場，準備參...
美軍陸戰隊遠征艦隊阻絕系統(右)去年4月運抵菲律賓北部巴丹群島巴士古機場，準備參加美菲聯合軍演。(美聯社)

精華 FAQ

  • 美軍陸戰隊預定在與那國島部署兩套系統：機動「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」NMESIS，以及陸戰隊整合防空系統MADIS，用於反艦與短程防空。

  • 因為與那國島距離台灣僅110公里，位於通往台灣的重要海上航道附近，一旦台海爆發衝突，周邊海域將成關鍵戰場，部署飛彈可限制解放軍艦艇行動。

  • 這象徵陸戰隊正從傳統兩棲突擊轉型為小型、機動化飛彈部隊，強調分散部署、精準打擊與自我防護，以在美中競爭與台海局勢中維持嚇阻能力。

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