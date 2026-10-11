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美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

坎伯指出，川習正積極討論台灣問題，美中應維持台海和平穩定，並避免把對台軍售與衝突情境公開化或當成談判籌碼。

香港南華早報專訪美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）於12日刊出，他表示，台灣問題已成為美國總統川普與中國國家主席習近平積極討論的議題，雙方正謹慎處理相關對話。坎伯強調，美國必須展現維護台海和平穩定的決心，並警告若將對台軍售當成美中談判籌碼，恐損害美國長期維持台海穩定的可信度。

華府智庫「亞洲集團」共同創辦人坎伯是美國印太戰略主導人之一，曾在2024年至2025年初擔任美國副國務卿，他在專訪中被問及，隨著中國軍事能力提升及對台施壓加劇，美國是否仍應維持「戰略模糊」政策。他表示，美中關係一項鮮少受到討論的重大成就，是數十年來成功維持台灣問題上的和平與穩定。儘管期間出現許多緊張局勢與令人失望的發展，但維持現狀確實符合台灣人民的利益。

坎伯坦言，美中數十年來維持的台海和平架構，正日益受到軍事與政治發展的考驗，但他仍相信這套架構符合各方利益。他指出，美國對台政策常被形容為「戰略模糊、戰術清晰」（strategic ambiguity but tactical clarity），因此華府必須強調維護和平與穩定的決心。

坎伯進一步表示，台灣問題也是美中領導人之間現在謹慎處理的對話議題，他說：「不可否認，這個問題已被提起，而且正在積極討論。」

至於美國是否可能將對台軍售納入美中談判，坎伯警告，若將對台軍售視為可以談判的事項，恐使外界對美國的信用產生懷疑，而這份信用正是數十年來協助維持台海穩定的重要因素。

南華早報進一步問及，如果北京持續拒絕與台灣現任政府接觸，兩岸應如何建立可信的對話機制？坎伯並未正面提出解方，而是將焦點轉向美中溝通，他稱，「儘管華府與北京在台灣問題上存在深刻分歧，但雙方仍有共同利益，包括危機管理、軍方之間的溝通，以及降低局勢意外升級的風險」。

當被問及中國若未發動傳統軍事攻擊，而是對台灣實施隔離或封鎖，美國是否會採取行動時，坎伯表示，他已經離開政府公職，不適合評論特定情境，而公開討論各種可能的衝突情境，反而可能加深不信任，不利於局勢穩定。

坎伯主張，美國應持續維持與台灣強而有力的非官方關係，認知台灣問題在整體美中關係中的重要性，並以謹慎、靈活的方式處理。他相信，儘管過去歷經波折，美中仍有能力採取必要措施，繼續維持台海和平與穩定。

談及美中整體關係，坎伯指出，兩國領導人都有意穩定雙邊關係，既是為了提升各自的競爭優勢，也出於真正合作的意願。不過，他認為川普投入更多時間與心力強化美中關係，卻相對忽略部分盟友及夥伴。他特別提到美加關係惡化令人震驚，並強調美國若要有效推動科技戰略、維持全球秩序，就必須鞏固與盟友的合作。

當被問及美國對中政策的現實目標，坎伯將焦點轉向人工智慧（AI）領域。他指出，川普希望與中國展開AI對話，卻又堅持美國占據主導地位，可能讓北京認為合作條件對自身不利，進而降低合作意願。

坎伯進一步警告，AI發展速度極快，潛在風險也引發業界憂慮，甚至有資深專家擔心AI可能威脅人類存續。他認為，美中不能只顧爭奪技術優勢，還必須正視AI安全問題，尋求共同立場，並在安全通報及潛在合作領域建立真正的對話機制。

精華 FAQ

  • 坎伯表示，台灣問題已成為川普與習近平積極討論的議題，且雙方處理得相當謹慎。他認為這顯示台灣已是美中高層必須正面面對的重要議題。

  • 他指出，美中數十年來維持台海和平與穩定，是一項少被提及的重要成就。雖然局勢多次緊張，但現狀確實符合台灣人民利益，也有助降低衝突風險。

  • 坎伯警告，若把對台軍售當成美中談判籌碼，會削弱美國長期維持台海穩定的可信度；至於AI，他主張美中不只爭技術優勢，也要建立安全通報與合作機制。

川普 華府

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