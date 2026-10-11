美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）9月24日在白宮出席晚宴。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 坎伯指出，川習正積極討論台灣問題，美中應維持台海和平穩定，並避免把對台軍售與衝突情境公開化或當成談判籌碼。

香港南華早報專訪美國前副國務卿坎伯（Kurt Campbell）於12日刊出，他表示，台灣問題已成為美國總統川普 與中國國家主席習近平積極討論的議題，雙方正謹慎處理相關對話。坎伯強調，美國必須展現維護台海和平穩定的決心，並警告若將對台軍售當成美中談判籌碼，恐損害美國長期維持台海穩定的可信度。

華府 智庫「亞洲集團」共同創辦人坎伯是美國印太戰略主導人之一，曾在2024年至2025年初擔任美國副國務卿，他在專訪中被問及，隨著中國軍事能力提升及對台施壓加劇，美國是否仍應維持「戰略模糊」政策。他表示，美中關係一項鮮少受到討論的重大成就，是數十年來成功維持台灣問題上的和平與穩定。儘管期間出現許多緊張局勢與令人失望的發展，但維持現狀確實符合台灣人民的利益。

坎伯坦言，美中數十年來維持的台海和平架構，正日益受到軍事與政治發展的考驗，但他仍相信這套架構符合各方利益。他指出，美國對台政策常被形容為「戰略模糊、戰術清晰」（strategic ambiguity but tactical clarity），因此華府必須強調維護和平與穩定的決心。

坎伯進一步表示，台灣問題也是美中領導人之間現在謹慎處理的對話議題，他說：「不可否認，這個問題已被提起，而且正在積極討論。」

至於美國是否可能將對台軍售納入美中談判，坎伯警告，若將對台軍售視為可以談判的事項，恐使外界對美國的信用產生懷疑，而這份信用正是數十年來協助維持台海穩定的重要因素。

南華早報進一步問及，如果北京持續拒絕與台灣現任政府接觸，兩岸應如何建立可信的對話機制？坎伯並未正面提出解方，而是將焦點轉向美中溝通，他稱，「儘管華府與北京在台灣問題上存在深刻分歧，但雙方仍有共同利益，包括危機管理、軍方之間的溝通，以及降低局勢意外升級的風險」。

當被問及中國若未發動傳統軍事攻擊，而是對台灣實施隔離或封鎖，美國是否會採取行動時，坎伯表示，他已經離開政府公職，不適合評論特定情境，而公開討論各種可能的衝突情境，反而可能加深不信任，不利於局勢穩定。

坎伯主張，美國應持續維持與台灣強而有力的非官方關係，認知台灣問題在整體美中關係中的重要性，並以謹慎、靈活的方式處理。他相信，儘管過去歷經波折，美中仍有能力採取必要措施，繼續維持台海和平與穩定。

談及美中整體關係，坎伯指出，兩國領導人都有意穩定雙邊關係，既是為了提升各自的競爭優勢，也出於真正合作的意願。不過，他認為川普投入更多時間與心力強化美中關係，卻相對忽略部分盟友及夥伴。他特別提到美加關係惡化令人震驚，並強調美國若要有效推動科技戰略、維持全球秩序，就必須鞏固與盟友的合作。

當被問及美國對中政策的現實目標，坎伯將焦點轉向人工智慧（AI）領域。他指出，川普希望與中國展開AI對話，卻又堅持美國占據主導地位，可能讓北京認為合作條件對自身不利，進而降低合作意願。

坎伯進一步警告，AI發展速度極快，潛在風險也引發業界憂慮，甚至有資深專家擔心AI可能威脅人類存續。他認為，美中不能只顧爭奪技術優勢，還必須正視AI安全問題，尋求共同立場，並在安全通報及潛在合作領域建立真正的對話機制。