美軍保台戰略大轉型 首在距台109公里島嶼部署2大武器

美菲去年4月舉行「肩並肩」聯合軍演期間，美軍將一套NMESIS部分裝備抵菲律賓北部巴丹群島省。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美軍在與那國島部署反艦與防空飛彈系統，不僅強化島嶼防衛，也被視為為台海衝突預作準備，反映陸戰隊戰略正轉向機動化濱海嚇阻。

美國軍政雜誌「國家利益」（The National Interest）10日發表文章指出，美國陸戰隊準備在日本 與那國島部署兩套先進的反艦及防空飛彈系統，不僅是為了防衛與那國島，也是在為可能的台海戰爭預作準備。這項部署凸顯陸戰隊正經歷重大戰略轉型，從傳統的兩棲突擊作戰轉向在太平洋各地部署小型、機動化飛彈部隊，藉此嚇阻企圖入侵台灣的中國艦隊。

日本自衛隊與美軍預計10月19日至29日舉行兩年一度的「利劍」演習，在此之前，美軍首度在距離台灣僅68英里（約109公里）的與那國島部署機動的「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），以及陸戰隊整合防空系統（MADIS），此舉將對企圖入侵台灣的中國艦隊發揮重大嚇阻，確保美國陸戰隊在21世紀美中競爭中繼續發揮重要作用。

與那國島位於日本南西諸島最西南端，鄰近通往台灣的重要海上航道，一旦台海爆發衝突，周邊海域將成為關鍵戰場，在當地部署反艦飛彈，有助於限制中國艦艇行動。日本早在2016年便在島上設立雷達與監視設施，而中國近年也增加在附近海域的活動。2022年中國圍台軍演期間，據報更有一枚彈道飛彈 落在距離與那國島約80公里的海域。

美國國安記者坎斯（Harrison Kass）在文中介紹，NMESIS是美國陸戰隊新型濱海作戰戰略的核心武器之一，結合無人駕駛地面載具與可搭載2枚「海軍打擊飛彈」（NSM）的發射裝置。NSM是一款可貼近海面飛行的反艦巡弋飛彈，公開射程約185公里，若從與那國島發射，足以涵蓋台灣東北部周邊海域。雖然無法覆蓋整個台灣海峽，仍可對在當地活動的中國軍艦構成威脅。

至於MADIS則負責短程防空，利用車載感測器及武器系統，攔截無人機、直升機及低空飛行軍機，保護部署在島上的陸戰隊及反艦飛彈部隊，降低遭中國空襲的風險。兩套系統相互配合，讓美軍既能打擊海上目標，也具備一定程度的自我防護能力，不必完全仰賴大型防空網絡。

這項部署也是美國陸戰隊「兵力設計」（Force Design）現代化改革的一環，改革方向是減少對戰車等傳統重型裝備的依賴，轉而強化機動化部隊、精準打擊飛彈、無人機及偵察情蒐能力。