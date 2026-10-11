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美軍保台戰略大轉型 首在距台109公里島嶼部署2大武器

編譯盧思綸／即時報導
美菲去年4月舉行「肩並肩」聯合軍演期間，美軍將一套NMESIS部分裝備抵菲律賓北...
美菲去年4月舉行「肩並肩」聯合軍演期間，美軍將一套NMESIS部分裝備抵菲律賓北部巴丹群島省。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美軍在與那國島部署反艦與防空飛彈系統，不僅強化島嶼防衛，也被視為為台海衝突預作準備，反映陸戰隊戰略正轉向機動化濱海嚇阻。

美國軍政雜誌「國家利益」（The National Interest）10日發表文章指出，美國陸戰隊準備在日本與那國島部署兩套先進的反艦及防空飛彈系統，不僅是為了防衛與那國島，也是在為可能的台海戰爭預作準備。這項部署凸顯陸戰隊正經歷重大戰略轉型，從傳統的兩棲突擊作戰轉向在太平洋各地部署小型、機動化飛彈部隊，藉此嚇阻企圖入侵台灣的中國艦隊。

日本自衛隊與美軍預計10月19日至29日舉行兩年一度的「利劍」演習，在此之前，美軍首度在距離台灣僅68英里（約109公里）的與那國島部署機動的「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），以及陸戰隊整合防空系統（MADIS），此舉將對企圖入侵台灣的中國艦隊發揮重大嚇阻，確保美國陸戰隊在21世紀美中競爭中繼續發揮重要作用。

與那國島位於日本南西諸島最西南端，鄰近通往台灣的重要海上航道，一旦台海爆發衝突，周邊海域將成為關鍵戰場，在當地部署反艦飛彈，有助於限制中國艦艇行動。日本早在2016年便在島上設立雷達與監視設施，而中國近年也增加在附近海域的活動。2022年中國圍台軍演期間，據報更有一枚彈道飛彈落在距離與那國島約80公里的海域。

美國國安記者坎斯（Harrison Kass）在文中介紹，NMESIS是美國陸戰隊新型濱海作戰戰略的核心武器之一，結合無人駕駛地面載具與可搭載2枚「海軍打擊飛彈」（NSM）的發射裝置。NSM是一款可貼近海面飛行的反艦巡弋飛彈，公開射程約185公里，若從與那國島發射，足以涵蓋台灣東北部周邊海域。雖然無法覆蓋整個台灣海峽，仍可對在當地活動的中國軍艦構成威脅。

至於MADIS則負責短程防空，利用車載感測器及武器系統，攔截無人機、直升機及低空飛行軍機，保護部署在島上的陸戰隊及反艦飛彈部隊，降低遭中國空襲的風險。兩套系統相互配合，讓美軍既能打擊海上目標，也具備一定程度的自我防護能力，不必完全仰賴大型防空網絡。

這項部署也是美國陸戰隊「兵力設計」（Force Design）現代化改革的一環，改革方向是減少對戰車等傳統重型裝備的依賴，轉而強化機動化部隊、精準打擊飛彈、無人機及偵察情蒐能力。

精華 FAQ

  • 美軍首度在與那國島部署NMESIS與MADIS兩套系統，前者負責反艦打擊，後者提供短程防空與反無人機、防直升機能力，形成攻防搭配。

  • 因為與那國島距台灣僅109公里，且鄰近重要海上航道，一旦台海爆發衝突，部署反艦飛彈可直接威脅中國艦隊並限制其海上行動。

  • 它反映陸戰隊從傳統兩棲突擊，轉向分散部署的小型機動飛彈部隊，透過精準打擊、無人機與偵察能力，提升對中國的濱海嚇阻力。

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