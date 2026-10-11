美啟動337調查 點名數據中心台廠

美國國際貿易委員會9日啟動337調查，主要針對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」，產品多用於數據中心伺服器。(聯合報系資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： USITC正式對數據中心與AI伺服器用垂直電力傳輸系統啟動337調查，鴻海、台達電、廣達等台廠與立訊精密等皆列被告，後續恐影響相關產品對美進口。

美國國際貿易委員會(USITC)9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」進行337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海 、台達電、廣達等企業。

調查產品範圍，包括垂直電力傳輸系統及其元件，用於數據中心伺服器、人工智慧 和雲計算系統，這些電力系統為人工智慧(AI)加速器、張量處理器(YPU)、繪圖處理器(GPU)和中央處理器(CPU)供電，以及含有上述系統的計算系統。

多家企業被列為被訴方，包括中國的立訊精密、及其子公司立訊技術；台灣廠商之中，被調查企業包括鴻海精密、及旗下富士康、鴻佰科技、FII USA Inc、Ingrasys Technology USA Inc；台達電子及旗下Delta Electronics(Americas) Ltd、DET Logistics(USA) Corporation；廣達電腦、及旗下雲達科技、雲達科技美國公司、廣達電腦美國公司。

其他列名被告企業，還有總部位於美國的芯源系統，總部位於德國的英飛凌，總部位於美國的偉創力，總部位於加拿大多倫多的天弘科技。

美國國際貿易委員會尚未就案件的實質問題作出任何決定，首席行政法官將把案件分配給其中一位行政法官(ALJ)，該法官將安排並舉行證據聽證會。

行政法官將初步裁定是否存在違反第337條行為；該初步裁定需接受國際貿易委員會的審查。國際貿易委員會也將在可行的時間內，對調查作出最終裁定。

在調查啟動後45天內，國際貿易委員會將設定完成調查的目標日期。

國際貿易委員會在337條款案件中發布的救濟命令一經發布即生效，並在發布後60天內成為最終決定，除非在此60天內美國貿易代表基於政策原因否決該命令。

337條款，屬於「行政救濟」措施，最初在1930年關稅法第337章節中出現，經多次修訂，目前的規定是進口行為如果存在不正當競爭，且在美有相應產業，國際貿易委員會(USITC)將根據美國國內企業申請進行調查，其範圍包括著作權、商標、專利等侵權行為，以及涉及營業秘密、廣告不實等行為。

其中90%以上的337條款案件涉及專利侵權，60%的案件，原告和被告會達成和解，不會進入審判的訴訟程序，且多以給付授權金收場。如果進入審判階段，原告和被告各有五成機率可以勝訴。

如果ITC對某商品作出裁決，這個商品可能不准繼續進口到美國境內。違反337條款的要件，包括此一商品侵害有效的美國專利、商品進口到美國以及其智慧財產權為美國國內產業所使用。