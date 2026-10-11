北京清華等中國58所學校 恐列禁止合作清單

北京清華大學在內的58所中國學校被美眾議員穆勒納爾要求加入1286名單，禁止美國經費與其合作。 圖為北京清華校門。 （百度百家號）

AI摘要 文章摘要整理： 美國眾院委員會主席要求將北京清華等58所中國學校及62個實驗室列入1286名單，未來恐限制美國基礎研究經費與合作。

路透報導，路透看到的一封信函副本顯示，眾院 與中共 競爭特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)這個月要求美國教育部將包括北京清華大學在內的58所中國學校和62個中國技術實驗室添加到所謂的「1286 名單」中。

所謂的「1286名單」是國防部 依據2019年《國防授權法案》第1286條公布的名單(Section 1286 list)，故稱1286名單，它是一份列出涉嫌從事「問題活動」、對美國國家安全與科研經費構成威脅的外國高等院校、科研機構及人才招募計畫的清單。自2026財政年度起，美國戰爭部禁止將任何基礎研究經費，用於與名單上機構進行合作、共用設備、或資助與其相關的人員。

報導引述信函指出，中國的一些實驗室和學校專注於半導體、人工智慧和量子運算等領域。美國國防部被禁止向任何與名單上的中國大學有合作的機構提供研究經費。它稱與名單上的學校合作是可能造成「合規風險」的違法行為，將使美國聯邦資金面臨風險。

部曾於8月表示，將對30所美國學校展開調查，圍繞他們是否與中國機構就1286名單進行學術、財務和研究合作進行全面審查。

報導稱，穆勒納爾要求國防部列入名單的學校中包括北京清華大學，這是一所中國頂尖大學，培養了該國許多商業和政治精英。

報導並提到，一些美國商業領袖，包括輝達、蘋果公司和超微半導體的執行長們都在清華大學商學院擔任顧問委員會成員，這些職位旨在促進中美企業之間的聯繫。但輝達拒絕置評，清華大學、蘋果和AMD公司均未回應置評請求。