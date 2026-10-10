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美對多家企業發起337調查 涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等

記者林宸誼／即時報導
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美對多家企業發起337調查，涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等。圖為鴻海土城總部。...
美對多家企業發起337調查，涉及立訊精密、鴻海、台達、廣達等。圖為鴻海土城總部。（本報系資料照）

AI摘要

文章摘要整理：

美國國際貿易委員會正式啟動337調查，針對AI與雲端資料中心用垂直電力傳輸系統，多家台系與國際企業如立訊、鴻海、台達、廣達等被列為被告。

美國國際貿易委員會（USITC）9日發布公告，正式啟動對「特定垂直電力傳輸系統、其組件及含有該系統的計算系統」的337調查。被調查公司包括立訊精密、鴻海、台達、廣達等企業。

調查產品範圍，包括垂直電力傳輸系統及其元件，用於資料中心伺服器、人工智慧和雲計算系統，為人工智慧（AI）加速器、張量處理單元（TPU）、圖形處理單元（GPU）和中央處理單元（CPU）供電，以及含有上述系統的計算系統。

涉案產品美國海關編碼包括8501、8504系列、8542等，覆蓋電源轉換器、積體電路相關產品。

多家企業被列為被訴方，包括立訊精密，以及旗下的重要子公司立訊技術；鴻海精密，以及旗下富士康、鴻佰科技、FII USA Inc、Ingrasys Technology USA Inc。台達電子以及旗下Delta Electronics (Americas) Ltd、DET Logistics (USA) Corporation。廣達電腦以及旗下雲達科技、雲達科技美國公司、廣達電腦美國公司。芯源系統與旗下芯源信息諮詢。

其他列名被告企業，還有總部位於美國的芯源系統，總部位於德國的英飛凌，總部位於美國的偉創力，總部位於加拿大多倫多的天弘科技。

透過啟動此次調查（337-TA-xxx），美國國際貿易委員會（USITC）尚未就案件的實質問題作出任何決定。

USITC的首席行政法官將把案件分配給其中一位行政法官（ALJ），該法官將安排並舉行證據聽證會。行政法官將初步裁定是否存在違反第337條的行為；該初步裁定需接受美國國際貿易委員會的審查。

美國國際貿易委員會將在最可行的時間內對調查作出最終裁定。

在調查啟動後45天內，美國國際貿易委員會將設定完成調查的目標日期。美國國際貿易委員會（USITC）在337條款案件中發布的救濟命令一經發布即生效，並在發布後60天內成為最終決定，除非在此60天內美國貿易代表基於政策原因否決該命令。

精華 FAQ

  • 本次調查鎖定特定垂直電力傳輸系統及其元件，並涵蓋含有該系統的計算系統，主要應用於資料中心伺服器、AI、雲計算，以及相關供電設備。

  • 被列名企業包括立訊精密、鴻海、台達、廣達，以及各自旗下多家子公司；另外還有美國、德國與加拿大等地的多家國際企業同時列入。

  • USITC目前尚未對實質爭議作出決定，之後將由行政法官進行聽證並作初裁，再交委員會審查；調查啟動45天內會訂出目標完成日期。

鴻海 人工智慧

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