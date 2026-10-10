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中灰色地帶行動新目標 盯上台灣南方戰略要地 學者稱巴丹群島屬中國

編譯周辰陽／即時報導
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菲律賓武裝部隊參謀長2023年6月29日視察巴丹群島的馬武利斯島（Mavulis...
菲律賓武裝部隊參謀長2023年6月29日視察巴丹群島的馬武利斯島（Mavulis Island），菲國軍人在視察期間參加升旗典禮。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

中國相關學者主張巴丹群島屬中國，遭菲律賓反駁之際，事件也被視為北京以灰色地帶手段試探主權與擴張影響力。

菲律賓巴丹群島（Batanes Islands）位於台灣東南方約160公里處，俯瞰巴士海峽，戰略位置重要。中國若想在衝突期間包圍或封鎖台灣，就需要控制這片海域。巴丹群島對美國防衛台灣至關重要，如今也成為北京擴大太平洋地區影響力的新目標。

華爾街日報9日報導，巴丹群島自殖民時期以來一直是菲律賓的一部分，但一群與中國政府有關聯的學者今年稍早提出，巴丹群島實際上屬於中國。根據中國暨南大學一所學院發布的聲明，中方學者6月在廣州舉行研討會，認為巴丹群島在地理上是台灣的延伸，因此屬於中國。他們還指出，美西戰爭後將菲律賓控制權交給美國的條約並未涵蓋巴丹群島，並強調當地居民與台灣原住民族之間的文化聯繫。

中方官媒隨後大肆宣傳這項主張，菲律賓則迅速反駁。菲國國防部長斥責這項主張荒謬至極，國家歷史委員會（National Historical Commission of the Philippines）也提出詳細反駁。

儘管如此，華爾街日報指出，北京的舉動仍使巴丹群島主權受到質疑，成為北京透過「灰色地帶」行動向太平洋及其他地區擴張影響力的最新手段。

對北京而言，即使是看似無傷大雅的學術討論，也能用來試探國際社會對新論點的反應。中方學者先前就曾質疑日本對琉球群島的控制權。雖然沒有中國官員正式支持對巴丹群島提出主權主張，但這場學術討論發生在菲律賓與日本開始討論台灣東方海域的海洋邊界之後。公開宣傳學者觀點，也是北京向競爭對手施壓的另一種方式。

中國長期試圖擴大對周邊地區的影響力，經常採取未達實際占領或衝突程度的手段，包括中國海警控制南海爭議島礁的進出通道、解放軍軍機試探台灣周邊空域，以及在喜馬拉雅山脈爭議地區興建聚落。過去一年半，菲律賓發現數艘中國海警船與研究船在巴丹群島附近活動，當地有重要海底電纜。最近幾天，菲律賓海巡隊派出旗下最大型船艦之一及一架飛機前往巴丹群島，驅離一艘獲中國海警支援的中國海洋測量船。

美國協助主導在巴丹群島及周邊舉行的軍事演習，為可能與中國發生的衝突做準備。美軍最近還在巴丹群島部署機動飛彈系統，可從當地攻擊巴士海峽中的中國船艦。菲律賓也持續加強巴丹群島的軍事部署，包括去年啟用一座新的前進作戰基地。

分析人士指出，北京對巴丹群島的主權主張為中國船艦在第一島鏈以外活動提供更多理由。追蹤中國南海周邊活動的海光基金會（SeaLight Foundation）執行主任鮑威爾（Ray Powell）也指出，外界有時認為中國不在乎法律，但事實並非如此，「即使中國以外根本沒有人真正相信，他們仍希望能夠有一套理由。」

精華 FAQ

  • 報導指出，中方學者認為巴丹群島在地理上是台灣的延伸，且與台灣原住民族有文化聯繫，並稱相關條約未涵蓋該群島，因此提出主權歸屬中國的論點。

  • 菲律賓國防部長直接批評這項主張荒謬至極，國家歷史委員會也提出詳細反駁，強調巴丹群島自殖民時期以來一直是菲律賓的一部分。

  • 因為巴丹群島位於台灣東南方約160公里，扼守巴士海峽，攸關台海封鎖與美軍支援台灣部署，美菲近年也加強軍事活動，中國船艦則頻繁在周邊出沒。

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