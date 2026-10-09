我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

膠水黏的？遼寧景點石欄倒塌 4歲童遭壓骨折嚇哭：媽媽我好怕

開口問才有 五項郵輪隱藏免費服務 讓行程更舒適

美議員促將北京清華等58所中國學校 列「1286」禁止合作清單

記者黃國樑/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京清華大學在內的58所中國學校被美眾議員穆勒納爾要求加入1286名單，禁止美國...
北京清華大學在內的58所中國學校被美眾議員穆勒納爾要求加入1286名單，禁止美國經費與其合作。 圖為北京清華校門。（取材自百度百家號）

AI摘要

文章摘要整理：

穆勒納爾要求美國教育部將58所中國學校與62個實驗室納入1286名單，藉此限制美方研究經費流向並加強對中美學術合作審查。

路透社報導，路透看到的一封信函副本顯示，密西根州眾議員、眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾這個月要求美國教育部將包括北京清華大學在內的58所中國學校和62個中國技術實驗室添加到所謂的「1286 名單」中。

所謂的「1286名單」是美國戰爭部依據2019年「國防授權法案」（NDAA）第1286條公佈的名單（Section 1286 list），故稱1286名單，它是一份列出涉嫌從事「問題活動」、對美國國家安全與科研經費構成威脅的外國高等院校、科研機構及人才招募計畫的清單。自2026財政年度起，美國戰爭部禁止將任何基礎研究經費，用於與名單上機構進行合作、共用設備、或資助與其相關的人員。

報導稱，信中指出，中國的一些實驗室和學校專注於半導體、人工智慧和量子運算等領域。美國戰爭部被禁止向任何與名單上的中國大學有合作的機構提供研究經費。它稱與名單上的學校合作是可能造成「合規風險」的違法行為，將使美國聯邦資金面臨風險。

美國戰爭部曾於8月表示，將對30所美國學校展開調查，圍繞他們是否與中國機構就1286名單進行學術、財務和研究合作進行全面審查。

報導稱，穆勒納爾要求國防部列入名單的學校中包括北京清華大學，這是一所中國頂尖大學，培養了該國許多商業和政治精英。

報導並提到，一些美國商業領袖，包括Nvidia輝達(另稱英偉達)、蘋果公司和超微半導體的執行長們都在清華大學商學院擔任顧問委員會成員，這些職位旨在促進中美企業之間的聯繫。但輝達拒絕置評，清華大學、蘋果和AMD公司均未回應置評請求。

精華 FAQ

  • 他要求將包括北京清華大學在內的58所中國學校，以及62個中國技術實驗室納入名單，目的在強化美方對涉國安風險合作的管控。

  • 1286名單列出被認為可能涉及問題活動、威脅美國國安與科研經費的外國機構；自2026財政年度起，美方將禁止基礎研究經費與名單機構合作、共用設備或資助相關人員。

  • 報導指出，相關學校與實驗室多聚焦半導體、人工智慧與量子運算等敏感領域，美方認為與其合作可能構成合規風險，甚至讓聯邦研究資金暴露於安全疑慮。

密西根州

上一則

美超微關聯承包商認罪 非法出口Nvidia AI晶片伺服器至中國

延伸閱讀

川普稱美中AI合作將損害美企利益 盼維持領先地位

川普稱美中AI合作將損害美企利益 盼維持領先地位
美超微關聯承包商認罪 非法出口Nvidia AI晶片伺服器至中國

美超微關聯承包商認罪 非法出口Nvidia AI晶片伺服器至中國
美擬擴大限制 禁中國實驗室測試在美使用電子設備

美擬擴大限制 禁中國實驗室測試在美使用電子設備
中共高官最愛白人代孕 75萬中國寶寶成美公民

中共高官最愛白人代孕 75萬中國寶寶成美公民

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國總統川普（右）8日在華府美國和平研究所，向輝達執行長黃仁勳頒發國家科學獎章。（美聯社）

才批雇太多外國人 川普頒國家獎章給科技巨頭 黃仁勳：我曾是移民…

2026-10-08 21:19
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08

超人氣

更多 >
泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮
安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票
微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應

微軟等8科技公司H-1B轉綠卡被暫停 微軟回應
賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友

賀鵬告別「蘭香如故」袁紹輝 劉學義入戲留言「為你報仇」看哭網友
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活