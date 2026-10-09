美超微關聯承包商認罪 非法出口Nvidia AI晶片伺服器至中國

美超微承包商承認參與非法轉運Nvidia的AI晶片伺服器的密謀。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美超微關聯承包商孫廷瑋承認參與將搭載Nvidia先進AI晶片的伺服器非法出口至中國，美方稱案件涉及以東南亞公司掩護轉運並違反出口管制。

據路透，根據周五提交的法庭文件，一家與美超微 （Super Micro）有關聯的承包商已承認參與非法出口包含先進Nvidia輝達(另稱英偉達)人工智慧晶片的電腦伺服器運往中國的密謀。

報導稱，今年3月，美國檢察官指控孫廷瑋（Willy Sun）和另外兩名與 Super Micro 有關聯的人員（包括一名聯合創始人）合謀違反出口管制法，將價值約25億美元的美國人工智慧技術轉移到中國。

報導提到，法庭記錄顯示，孫某於周四在曼哈頓 的美國地方法院認罪。美超微尚未回覆路透的置評請求。其股價在盤後交易中小幅下跌。起訴書稱，該計畫據稱始於2024年左右，被告被控利用東南亞的一家公司作為轉手實體來掩蓋其位於中國的最終客戶。

報導稱，美國和中國正在爭奪人工智慧領域的主導地位，兩國都向這項被視為對經濟成長、國家安全以及軍事和網路安全能力至關重要的技術投入了數十億美元。華盛頓方面以國家安全為由，收緊了出口管制，限制未經許可向中國出售先進的人工智慧晶片和伺服器系統。

起訴書稱，輝達的B200、H100 和 H200圖形處理單元以及包含這些單元的伺服器均在商務管制清單上，並受到限制。