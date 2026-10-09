中國2027侵台風險被高估？ 美助卿：習近平知道代價太高就不會動手

中國國家主席習近平9月30日在北京人民大會堂，出席中共建政77周年國慶招待會並舉杯祝酒。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國助卿德桑布雷表示，投資人對台海風險評估過度，認為中國在2027年前動武的可能性有限，因美國及盟友的嚇阻與重大代價足以制止習近平。

美國國務院 東亞暨太平洋事務助理國務卿德桑布雷（Michael DeSombre）8日接受CNBC訪問時表示，投資人高估了台海爆發衝突的風險，並強調嚇阻力量及動武可能付出的「重大代價」，足以阻止中國在2027年前奪取台灣。

美國政府多次表示，北京已要求中國人民解放軍做好在2027年前對台動武的準備，但中方從未公開證實這項時間表。德桑布雷在米爾肯研究院亞洲高峰會（Milken Institute Asia Summit）場邊接受CNBC獨家專訪時說：「我認為，市場對台灣問題的風險評估偏差最大，人們確實高估了台海爆發衝突的風險。」

德桑布雷指出，中美兩國都不希望發生衝突，而美方有能力嚇阻衝突。他說：「市場可能過度反映了這項風險。」

被問及中國可能在2027年前「統一台灣」是否令人擔憂時，德桑布雷表示，習近平 是「一個非常理性的人，只要他明白這件事做不到，或是無法在不付出重大代價的情況下達成，就不會採取行動。」

德桑布雷強調，維持可信的嚇阻力量至關重要。他說：「因此，我們必須確保與盟友及夥伴共同維持足夠的嚇阻力量，防止這種情況發生。」