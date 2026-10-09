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CBS：張婉瑩監視賴清德兒 共犯兩周前買單程機票到中國

編譯陳韻涵／綜合報導
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張婉瑩(左)與苗姓男子(右)在赫茲公司租車，準備跟監賴清德的長子賴廷與。FBI認...
張婉瑩(左)與苗姓男子(右)在赫茲公司租車，準備跟監賴清德的長子賴廷與。FBI認定，張女短時間內出入機場及快速租車、還車，符合間諜的行為模式。(取自FBI起訴書)

AI摘要

文章摘要整理：

CBS指出，涉嫌監視賴清德兒子的張婉瑩可能有中國建商苗發泰協助，檢方並稱苗已於兩周前搭單程班機返中，FBI也據此展開搜索。

聯邦調查局(FBI)表示，4日在洛杉磯國際機場被捕、涉嫌監視台灣總統賴清德兒子賴廷與的美籍華裔女房仲張婉瑩(Wanying Zhang)，可能另有協助者。哥倫比亞廣播公司(CBS)分析聯邦文件並與執法部門消息人士、親友和鄰居訪談後，確認中國出生的加州建商苗發泰(Fatai Miao，音譯)去年2025年9月陪同張婉瑩前往西雅圖。檢方7日在法庭上表示，苗發泰兩周前搭「單程航班」前往中國。

聯邦法院文件指出，苗發泰去年9月1日在西雅圖與張婉瑩會合，租一輛休旅車；張婉瑩涉嫌非法拍攝賴廷與和妻小返回西雅圖郊區住所時，苗發泰也在車上。

檢方7日在法庭上表示，苗發泰於兩周前搭乘單程航班赴中，並以「一號人士」(Individual 1)稱呼他。

司法部目前並未指控苗發泰從事不法活動，一名親屬形容他是「跟隨者」，不會參與任何複雜的政府活動。

為刑事起訴書撰寫宣誓聲明的FBI反情報小組特別探員霍特(Kevin Holt)留下一連串線索，讓CBS得以指認苗發泰。

霍特寫道，張婉瑩與「一號人士」的租車文件上，登記的是他當時在加州亞凱迪亞(Arcadia)核桃大道(Walnut Avenue)擁有的一棟住宅地址。

霍特寫道，「根據公開紀錄，我知道『一號人士』去年9月11日前後，出售位於該地址的房屋。」

產權紀錄顯示，該街道在去年9月11日售出的唯一房屋屬於苗發泰所有。

苗發泰的鄰居表示，張婉瑩4日落網後不久，約十名FBI探員持搜索令前往苗發泰的住家，由於當時家裡沒人，探員用破門錘砸門進入。

CBS記者6日到訪時，該房產的前門把手斷裂，旁邊的木頭裂開並留下凹痕，視訊門鈴被扯下牆面。

苗發泰的兒子苗家齊(Jiaqi Miao，音譯)6日晚間接受CBS記者電話訪問時證實接到「自稱FBI並持有搜索令」的電話通知，「起初以為是詐騙」；他透過監視器看到多名持槍探員在家門外，原想用遠端程式開門卻來不及，探員已破門而入。

苗家齊表示，探員乘坐「五、六輛休旅車和一輛大卡車」抵達，與鄰居的說法吻合。

苗家齊說，父親過去兩周在中國照顧最近赴中治療背疾的母親，並稱父親與張女因房產交易結識十多年，女方約十年前還曾暫住亞凱迪亞房產的泳池屋數月，因為當時她家在裝修。

苗家齊表示，FBI在起訴書中對「一號人士」的描述「聽起來確實像他父親」，但他不相信父親是中國政府未經登記的代理人。他指出，父親不會說英語，「老實說，我不認為他有足夠的能力做出那些事。他總是跟著別人走。舉例來說，他根本不懂足球，卻因為朋友告訴他世界盃是件大事，就跑去看了。」

根據加州的公司登記紀錄，苗家齊的父親擔任多家公司的執行長。

張婉瑩（右二）準備自洛杉磯飛往上海時，在機場被FBI探員當場上銬逮捕。（路透）
張婉瑩（右二）準備自洛杉磯飛往上海時，在機場被FBI探員當場上銬逮捕。（路透）

精華 FAQ

  • CBS比對聯邦文件、執法消息與公開紀錄，發現租車文件地址、房產出售紀錄與苗發泰住址吻合，並確認他曾陪張婉瑩前往西雅圖，因而推定其可能涉及協助。

  • 檢方在法庭上表示，苗發泰兩周前搭乘單程航班前往中國，並以「一號人士」稱呼他；但司法部目前尚未正式指控他從事任何不法活動。

  • 其子苗家齊表示，父親當時在中國照顧母親，接到FBI電話時一度以為是詐騙，也不相信父親是代理人，並強調父親英文不佳、常只是跟著別人行動。

賴清德 洛杉磯 洛杉磯國際機場

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