張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友爆色誘美議員上床

根據FBI訴狀，張婉瑩曾就讀北京國際關係學院，而先前爆出另一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子方芳，也是這所學校的畢業生。(圖/截自christinefang在FB照片)

AI摘要 文章摘要整理： 美籍華裔房仲張婉瑩被控替中國從事間諜活動、監視賴清德長子，法院認定她有潛逃風險而不准交保，案件並牽出其資產、出入境紀錄及校友方芳的間諜背景。

美籍華裔 女房仲張婉瑩(Wanying Zhang)涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，7日遭聯邦法院裁定繼續羈押，美媒陸續披露更多出庭細節。檢方不僅揭露張婉瑩的加密貨幣 金流、海外資產及頻繁出國紀錄，更指控她謊報財產、向家人隱瞞真實身分。此外，張婉瑩曾就讀的北京國際關係學院，另一名校友正是涉嫌色誘美國議員的中國女間諜 方芳。

綜合哥倫比亞廣播公司(CBS)及紐約郵報報導，34歲張婉瑩7日身穿白色囚服、戴著腳鐐現身洛杉磯聯邦法院。檢方指出，她曾從一家未經註冊的加密貨幣交易所收到19萬美元，款項匯入中國銀行帳戶，且在中國仍有數十萬美元資金可供動用。她的一名兄弟也曾在中國政府機關任職。

檢方另指控，張婉瑩遭逮捕後填寫財產申報表時，聲稱自己只有一處房產，實際上卻擁有多處房產。辯護律師哈博(Craig Harbaugh)解釋只是「誤會」，但法官金史蒂夫(Steve Kim)認為，她的房產數量、資產狀況及資金來源存在前後不一致的情況。

助理聯邦檢察官艾爾博根(Amanda Elbogen)更在庭上稱張婉瑩是「敵對外國勢力的秘密特工」，指控她替中國政府從事間諜活動，甚至「一直向自己的家人隱瞞真實身分」。檢方指出，張婉瑩自2014年以來曾12次前往中國，出國次數總計達29次，包括前往法國及日本。

聽證會上，檢方還提出一段從張婉瑩iCloud帳戶查扣的影片，聲稱足以證明她「對社會構成危險」，並質疑她與家人的關係並不如表面緊密。法官得知她育有年幼子女後表示，「你們應該把影片提出來，這樣我就可以說她是個不適任的母親」。不過，報導未說明影片具體內容。

儘管辯護律師要求改採居家監禁，法官仍認定張婉瑩有潛逃風險，裁定不得交保、繼續羈押，預計10月19日再次出庭。

張婉瑩4日在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時，遭美國聯邦調查局(FBI)逮捕。她涉嫌於2025年9月與一名同夥前往西雅圖，監視賴廷與及其家人，拍攝住家、車輛及車牌等資訊，並回傳中國官員，目前被控未依法登記卻在美國境內充當外國政府代理人。

根據FBI訴狀，張婉瑩曾就讀北京國際關係學院，而另一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子方芳(Christine Fang)，也是這所學校的畢業生。紐約郵報先前引述中國媒體報導，這所大學由中國國家安全部管理，被視為培養情報人員的學校。

方芳約於2011年持學生簽證赴美，透過亞太裔公共事務聯盟(APAPA)等組織接近美國政界人士，包括前民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)。根據FBI解密文件，史沃威爾承認曾與方芳發生性關係；方芳另曾接近兩名美國政治人物，其中一名俄亥俄州市長甚至與她在車內發生性接觸，當時車輛正受到FBI電子監控。

FBI早在2013年便開始調查方芳，還曾試圖策反她成為雙面間諜，但未成功。方芳據報在察覺遭監視後，於2015年返回中國，目前任職於當地一家科技公司。

張婉瑩涉嫌在2025年依照中國政府官員指示，前往西雅圖監視賴總統長子賴廷與一家，被控未依登記在美國境內充當外國政府代理人。(路透)