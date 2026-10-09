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F-35零件運港…彭博稱UPS員工漏看電郵警告 五角大廈撇清責任

編譯周辰陽／綜合報導
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由於UPS員工漏看電郵，使機密的F-35零件落入中國政府手中。圖為美國空軍一架F...
由於UPS員工漏看電郵，使機密的F-35零件落入中國政府手中。圖為美國空軍一架F-35戰機在印度航空展進行特技飛行。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美國一批F-35零件原訂返美卻誤運香港，彭博指因UPS漏看禁運郵件而落入中國手中；五角大廈已展開調查並撇清運輸責任。

美國一批原定從澳洲送回國內的F-35戰機零件，途中意外轉運至香港，傳出已遭中國政府扣押。彭博資訊7日獨家報導，五角大廈國務院已展開調查。知情人士透露，一名聯合包裹服務公司(UPS)員工漏看一封警告不得經香港運送這批貨物的電子郵件，導致中國取得零件。

美國制定《國際武器貿易條例》(ITAR)的目的之一，就是防止敏感的美國武器技術落入對手手中。涉事零件包括一個F-35座艙罩及一扇武器艙門。貨運承攬公司DSV A/S受F-35開發商洛克希德馬丁公司委託依法寄出電郵，註明這批貨物受ITAR管制，不得經由某些國家轉運。

知情人士指出，DSV寄送郵件所用的資訊系統可能與UPS承辦人員使用的不同。這批零件原定經美國防務夥伴南韓和台灣運往舊金山，但因延遲離開澳洲，為加快交貨而被錯誤地改經香港運送。

F-35是全球最先進的戰機，也是美國史上最昂貴的武器計畫，多年來一直是中國間諜活動鎖定的目標。知情人士透露，兩件零件都塗有可增強匿蹤能力的雷達吸波材料。美國國會稽核處(GAO)負責監督F-35支援作業審查的莫勒(Diana Maurer)表示：「中國人現在擁有一個F-35座艙罩，這不是好事。」她稱這項損失「事關重大」。

莫勒說：「我確信中國人慶祝了一番，接著就忙著嘗試對這些零件進行逆向工程，弄清楚如何利用自己的技術能力對抗F-35。」

不過，五角大廈已公開撇清對這批貨物誤運的責任，並淡化這些零件的價值，稱「已無法使用」。美國運輸司令部(US Transportation Command)表示，並未參與這批貨物的運輸或協調。國防部則表示，正積極與美國主管機關及業界夥伴合作，取回零件、調查事件，並採取防範措施，避免重演。

精華 FAQ

  • 彭博指出，承運流程中一名UPS員工漏看警告不得經香港轉運的電郵，加上DSV與UPS使用的資訊系統可能不同，讓原本要回美國的零件被錯誤改道香港。

  • 涉事零件包括F-35座艙罩與武器艙門，兩件都塗有雷達吸波材料，屬美國《國際武器貿易條例》ITAR管制範圍，原本就明令不得經特定國家轉運。

  • 五角大廈表示並未參與這批貨物的運輸或協調，國防部則稱正與主管機關及業界合作追回零件、調查原因，並研擬防範措施避免類似事件再發生。

五角大廈 國務院 香港

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