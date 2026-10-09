我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「飛越比佛利」男星離世 享壽76歲 曾是好萊塢公開愛滋病情第1人

亞州女候選人遭打暈性侵 男子施暴後疑嗆「民主黨婊子」

Anthropic前研究員警告：中在美2大AI巨頭安插間諜

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Anthropic前工程師考克森警告，中國在OpenAI和Anthropic都有...
Anthropic前工程師考克森警告，中國在OpenAI和Anthropic都有間諜，但他並沒有提出證據。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

前Anthropic研究員考克森稱，中國已在OpenAI與Anthropic安插間諜，並可能藉竊密與駭攻迅速追上美國；但他未提出證據，遭專家批評不負責任。

香港南華早報報導，曾任職於美國人工智慧（AI）巨頭OpenAI及Anthropic的研究員考克森近日受訪稱，中國早就在這兩家公司安插間諜，而且他有高達90%的把握確信此事。他警告，即使美國在AI技術上取得領先，中國仍可隨時透過間諜活動或駭客攻擊竊取研發成果，迅速縮小雙方差距。

不過，考克森（Jacob Coxon）並未提出任何證據。中國科技政策與網路安全專家特里奧洛（Paul Triolo）隨後在社群媒體上批評，「這種說法似乎非常不負責任」。

考克森近日接受企業家貝特大衛（Patrick Bet-David）主持的PBD Podcast節目專訪表示，「我認為，有一件非常重要的事是大家沒有意識到的，那就是中國早在OpenAI和Anthropic安插間諜。」

考克森認為，即使美國在AI發展上取得領先，也不代表能大幅拉開差距。他說：「因為中國隨時可以介入，竊取我們的研發成果，然後迎頭趕上。」

當主持人追問，他有多大把握認為中國間諜已滲透這兩家公司時，考克森說：「90%。沒錯，幾乎可以確定他們已經這麼做了。」

根據智庫MacroPolo統計，在美國工作的頂尖AI人才中，38%研究員來自中國，甚至略高於美國本土人才的37%；相較之下，3年前中國研究人員占比為27%，美國人占31%。

考克森過去曾在OpenAI及Anthropic從事AI模型預訓練研究，相關工作經歷長達3年。他9月辭去Anthropic職務，並警告這兩家公司正競相開發具備自我改進能力的AI，卻未充分處理潛在風險。

考克森當時在社群媒體寫道，「開發AI的人真心相信，這項技術可能在本世紀結束前害死我們所有人。」他的辭職及相關言論引發廣泛關注，也掀起外界對AI安全問題的討論。

精華 FAQ

  • 他聲稱中國早已在OpenAI與Anthropic安插間諜，且幾乎可以確定已經發生。他認為這會讓中國藉由情報蒐集與竊密，持續縮小與美國在AI上的差距。

  • 內文指出，考克森並未提供任何證據。中國科技政策與網路安全專家特里奧洛隨即批評，這種說法「似乎非常不負責任」，顯示外界對其可信度高度質疑。

  • 考克森曾在OpenAI與Anthropic從事3年模型預訓練研究，9月離職並警告AI風險。文中也引述MacroPolo統計，指出美國頂尖AI研究員中有38%來自中國，引發更多安全討論。

間諜 Anthropic AI

上一則

明年歐記健保重大變更 庇護者、難民補助沒有了 剩這3類人能領

下一則

奉承換政策？揭祕黃仁勳如何「設計」川普

延伸閱讀

前Anthropic吹哨者：AI失控機率「高於一半」

前Anthropic吹哨者：AI失控機率「高於一半」
OpenAI奧特曼反對嚴管AI 表示好處遠勝壞處 世界應承擔適度風險

OpenAI奧特曼反對嚴管AI 表示好處遠勝壞處 世界應承擔適度風險
彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美霸主

彭博報告：美中AI差距縮小到只剩3% DeepSeek狂追威脅美霸主
紐約市議會推AI監管 擬設「緊急終止開關」、獎勵吹哨者

紐約市議會推AI監管 擬設「緊急終止開關」、獎勵吹哨者

熱門新聞

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。(路透)

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

2026-10-06 19:47
美國空軍一架F-35戰機2023年2月14日在印度班加羅爾耶拉漢卡空軍基地舉行的印度航空展第二天進行特技飛行。（美聯社）

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

2026-10-07 21:50
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

2026-10-04 15:00
美籍華裔女房仲張婉瑩（左圖）涉嫌受中國政府指示，在美國監視賴清德總統長子賴廷與一家，4日聯邦調查局探員逮捕（右圖）。（截圖自@Wanying Zhang在Instagram的照片）

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

2026-10-08 09:08

超人氣

更多 >
解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…

解密兩蔣日記 中研院前所長：蔣經國一生痛苦 對台最大貢獻是…
華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄
日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句
昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光

昔金鐘主持人淪時薪3美元洗碗工 他染毒消失10年今曝光
跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友

跟監賴清德長子 張婉瑩與女間諜方芳是校友