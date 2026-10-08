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張婉瑩涉監視賴清德兒 加州華裔建商疑為共犯…2周前已飛回中國

編譯陳韻涵／即時報導
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加州34歲華裔女子張婉瑩（Wanying Zhang）涉嫌受中國政府官員指示，在...
加州34歲華裔女子張婉瑩（Wanying Zhang）涉嫌受中國政府官員指示，在美國監視總統賴清德之子及其家人。（中央社／加州中區聯邦檢察官辦公室提供）

AI摘要

文章摘要整理：

FBI指控美籍華裔女房仲張婉瑩涉嫌監視賴清德兒子，並追查到加州建商苗發泰疑似同案同行，且已於兩周前搭單程機飛往中國。

聯邦調查局(FBI)表示，4日在洛杉磯國際機場被捕、涉嫌監視台灣總統賴清德兒子賴廷與的美籍華裔女房仲張婉瑩(Wanying Zhang)，可能另有協助者。哥倫比亞廣播公司(CBS)分析聯邦文件並與執法部門消息人士、親友和鄰居訪談後，確認中國出生的加州建商苗發泰(Fatai Miao，音譯)去年2025年9月陪同張婉瑩前往西雅圖。檢方7日在法庭上表示，苗發泰兩周前搭「單程航班」前往中國。

▲ 影片來源：X平台＠JoshTBoswell（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

張婉瑩偷拍時 建商也在車上

聯邦法院文件指出，苗發泰去年9月1日在西雅圖與張婉瑩會合，租一輛休旅車；張婉瑩涉嫌非法拍攝賴廷與和妻小返回西雅圖郊區住所時，苗發泰也在車上。

檢方7日在法庭上表示，苗發泰於兩周前搭乘單程航班赴中，並以「一號人士」(Individual 1)稱呼他。

司法部目前並未指控苗發泰從事不法活動，一名親屬形容他是「跟隨者」，不會參與任何複雜的政府活動。

為刑事起訴書撰寫宣誓聲明的FBI反情報小組特別探員霍特(Kevin Holt)留下一連串線索，讓CBS得以指認苗發泰。

霍特寫道，張婉瑩與「一號人士」的租車文件上，登記的是他當時在加州亞凱迪亞(Arcadia)核桃大道(Walnut Avenue)擁有的一棟住宅地址。

霍特寫道，「根據公開紀錄，我知道『一號人士』去年9月11日前後，出售位於該地址的房屋。」

產權紀錄顯示，該街道在去年9月11日售出的唯一房屋屬於苗發泰所有。

張婉瑩落網後 FBI破門搜索建商家

苗發泰的鄰居表示，張婉瑩4日落網後不久，約十名FBI探員持搜索令前往苗發泰的住家，由於當時家裡沒人，探員用破門錘砸門進入。

CBS記者6日到訪時，該房產的前門把手斷裂，旁邊的木頭裂開並留下凹痕，視訊門鈴被扯下牆面。

苗發泰的兒子苗家齊(Jiaqi Miao，音譯)6日晚間接受CBS記者電話訪問時證實接到「自稱FBI並持有搜索令」的電話通知，「起初以為是詐騙」；他透過監視器看到多名持槍探員在家門外，原想用遠端程式開門卻來不及，探員已破門而入。

苗家齊表示，探員乘坐「五、六輛休旅車和一輛大卡車」抵達，與鄰居的說法吻合。

建商兒難置信：父親不會說英文

苗家齊說，父親過去兩周在中國照顧最近赴中治療背疾的母親，並稱父親與張女因房產交易結識十多年，女方約十年前還曾暫住亞凱迪亞房產的泳池屋數月，因為當時她家在裝修。

苗家齊表示，FBI在起訴書中對「一號人士」的描述「聽起來確實像他父親」，但他不相信父親是中國政府未經登記的代理人。他指出，父親不會說英語，「老實說，我不認為他有足夠的能力做出那些事。他總是跟著別人走。舉例來說，他根本不懂足球，卻因為朋友告訴他世界盃是件大事，就跑去看了。」

根據加州的公司登記紀錄，苗家齊的父親擔任多家公司的執行長。

精華 FAQ

  • 聯邦文件與CBS查證顯示，她去年9月赴西雅圖時有加州建商苗發泰同行，租車文件、住址紀錄與現場證詞都指向兩人曾共同出現。

  • 他曾與張婉瑩在西雅圖會合並租車，且張女涉嫌拍攝賴清德兒子返家時，他也在車上；其亞凱迪亞住址還出現在租車文件中。

  • 檢方表示他兩周前已搭單程航班前往中國，司法部暫未起訴他。其子則稱父親不會英文、只是跟隨者，不相信他會成為中國政府代理人。

加州 華裔 洛杉磯

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