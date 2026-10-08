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美擬擴大限制 禁中國實驗室測試在美使用電子設備

記者林宸誼／即時報導
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美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）。（路透）
美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

美國FCC擬擴大限制，禁止中國及拒絕互惠的國家實驗室測試在美使用電子設備，範圍涵蓋手機、相機與電腦，預計2028年12月生效。

美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，將於本月29日投票決定是否禁止所有中國實驗室為在美國使用的電子設備進行測試，包括智慧手機、相機及電腦等，進一步擴大此前針對中國採取的限制措施。對於拒絕給予美國實驗室互惠待遇的國家，包括中國在內，實驗室及認證機構也會列入禁制範圍。如果通過，將擴大華府早前針對北京的措施，新的禁令預計在2028年12月生效。

路透報導，FCC在2025年5月曾投票通過，禁止被認為對美國國家安全構成風險的中國實驗室測試電子設備，受影響的有數十家實驗室。新的禁令擴大了打擊範圍。但FCC最新表示，中國境內絕大多數測試實驗室仍在檢測擬進入美國市場的電子設備。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）稱，去年有82%的電子產品在中國接受檢測，只有不足4%的電子設備在美國境內的實驗室測試，強調FCC將堅持在國際貿易中享有公平及互惠待遇。

FCC先前已以國家安全為由，禁止部分中企在美國提供電訊服務，並禁止進口中國生產無人機、消費級路由器新機型；6月，FCC還禁止進口包括華為和中興通訊在內的中國製造商生產的更多設備，並提議禁止進口大多數軍用級無人機；7月，FCC禁止在美國銷售含有被認定構成國家安全風險的中國企業關鍵硬體的設備，並提議禁止美國電信商與相關中國電信企業網路互連。

精華 FAQ

  • FCC將於29日投票，決定是否禁止所有中國實驗室為在美使用的電子設備進行測試，並把限制延伸到拒絕提供美國實驗室互惠待遇的國家。

  • 受影響項目包括智慧手機、相機、電腦等在美國市場使用的電子設備；若通過，相關測試與認證將不得再由中國境內實驗室處理。

  • FCC主張維護國際貿易中的公平與互惠，並指出去年82%的電子產品在中國檢測、僅不足4%在美國檢測，認為現行安排對美方不利且涉及國安風險。

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