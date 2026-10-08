監視賴清德長子華女過堂 法官：潛逃風險高 不得保釋

加州華裔女房仲張婉瑩監視台灣總統賴清德長子賴廷與一家，被法官裁定潛逃風險極高，不得保釋。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 加州華裔房仲張婉瑩涉嫌受中國政府指示監視賴清德長子，遭FBI逮捕後被法官裁定潛逃風險高、不得保釋。

加州華裔女房仲張婉瑩(Wanying Zhang)涉嫌受中國政府指示，監視在西雅圖 的台灣總統賴清德 長子賴廷與一家，4日在洛杉磯 機場遭聯邦調查局(FBI)逮捕，7日在法院過堂時，被法官裁定潛逃風險極高，不得保釋。

檢方成功向法官主張，34歲房地產經紀張婉瑩的逃亡風險過高，張婉瑩此前曾提出以價值超過120萬元的房產作為保釋擔保。

檢方在庭上中告訴法官史蒂夫．金(Steve Kim)，張婉瑩有一名哥哥過去曾任職於中國政府，而她的父母及兄弟姊妹目前均居住在中國。

哥倫比亞廣播公司(CBS)7日報導，調查人員表示，張婉瑩在中國擁有一家企業，並經常有款項存入中國銀行帳戶；她的父母、一名哥哥及一名姊妹目前也都居住在中國。

執法部門消息人士向CBS表示，張婉瑩還持有一本中國護照，但聯邦調查局（FBI）搜查她住所時並未找到該護照。

CBS7日引述執法消息人士透露，FBI認為張婉瑩具有高度潛逃風險，擔心她一旦獲釋可能逃離美國；消息人士更指出，張婉瑩另持有一本中國護照，但FBI搜索她住處時並未找到。

張婉瑩4日在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時遭FBI逮捕，目前被羈押在洛杉磯。她5日首度在洛杉磯聯邦法院出庭，全程幾乎不發一語，僅確認姓名並表示了解被控罪名。

張婉瑩首次出庭時由公設辯護人代理，法官要求她在7日下午舉行羈押聽證前聘請私人辯護律師。她的丈夫丁艾德(Edric Ding，譯音)同樣從事房地產業，任職於加州爾灣同一家房仲公司。

根據聯邦刑事偵結書，張婉瑩涉嫌接受中國政府官員指示，2025年自加州赴華盛頓州監視賴廷與一家。她被控未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，若罪名成立，最高可能面臨10年徒刑。

偵結書同時顯示，張婉瑩2010年至2014年間曾就讀北京國際關係學院(University of International Relations)。FBI反情報特別探員霍爾特(Kevin Holt)在偵結書中指出，中國國家安全部會從該校大量招募人員。

兩名執法消息人士另向CBS透露，張婉瑩當年是班上成績最優秀的學生之一。

張婉瑩的臉書頁面則顯示，她與8名北京國際關係學院現任或前任教職員及學生互為好友。

紐約郵報稍早也披露，她與「美國南加州華人華僑聯合總會」(All American Chinese Association)有所往來，並曾在2023年中國國家主席習近平訪問舊金山期間，隨組織前往當地參加歡迎活動。

當時習近平下榻飯店外曾發生親中人士攻擊支持民主抗議人士的事件，不過CBS強調，目前沒有任何證據顯示張婉瑩涉及相關暴力行為。

當時照片顯示，張婉瑩當時站在AACA布條後方，身旁是該組織負責人蔡文耀(Edward Cai，譯音)。蔡文耀過去曾擔任另一個組織的副會長，該組織因與中國政府關係密切，曾被要求依美國「外國代理人登記法」(FARA)辦理登記。

FBI探員4日在洛杉磯國際機場逮捕張婉瑩，她當時準備搭機前上海。(美聯社)