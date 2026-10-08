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美學者籲美不介入台海：兩岸和統不違背「台灣關係法」

編譯盧思綸／綜合報導
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一架美製F-16V戰機2日飛抵台東空軍基地。(路透)
一架美製F-16V戰機2日飛抵台東空軍基地。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美國學者卡瓦納主張華府應排除軍事介入台海，認為兩岸統一不致危及美國核心利益，真正威脅是戰爭與半導體供應受衝擊。

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」(Statecraft and Strategy)近日出版秋季號，刊出美國學者卡瓦納(Jennifer Kavanagh)專文。她以「美國對台灣承諾是負擔」為題，主張美國利益的最大威脅是美中因台灣爆發戰爭，而非中國併吞台灣。卡瓦納認為，即使兩岸最終統一，美國仍有能力因應後果，因此華府應調整對台政策，明確排除美軍直接介入台海衝突、出兵保衛台灣的可能性。

卡瓦納是華府智庫「防禦優先作為」軍事分析主任，她認為，即使北京拿下台灣，所獲軍事利益也不足以根本改變區域權力平衡，日本、南韓及菲律賓更可能因此強化國防並彼此合作，而非倒向中國；失去美國支持的台灣，可能選擇與北京達成政治妥協，而兩岸和平統一並不違背「台灣關係法」精神。兩岸統一對華府最直接的威脅是半導體供應，因此美國應盡快將半導體產能與供應鏈移回美國。

她指出，過去十年中國快速擴充核武、海軍及飛彈能力，逐步削弱美軍優勢；反觀美國因對外軍援及伊朗戰事大量消耗精準彈藥與防空武器，國防產能又不足迅速補充。她說，「一支無法擊敗伊朗的美軍，當然也無法擊敗中國」。即使盟友支援，美軍最多只能阻止中國迅速取勝，台海一旦開戰將是災難。

卡瓦納認為，中國若併吞台灣，確實會對美國造成經濟及軍事衝擊，但不至於危及美國本土安全及經濟繁榮等核心利益，因此不足以構成美國出兵保台的理由。

她指出，中國控制台灣後，確實可能在台灣東岸部署潛艦，避開部分美軍水下感測器，也可能部署雷達及飛彈，增加第二島鏈美軍面臨的威脅，但仍不足以根本改變區域權力平衡。

卡瓦納主張，即使中國奪取台灣，也難稱霸亞洲。日本、南韓及菲律賓有海洋作天然屏障，若北京對台動武，區域鄰國更可能增加國防支出並彼此合作，非向中國靠攏。

文章寫到，此事對台灣有不同影響。一旦失去美國支持，台灣可能認為與中國達成政治妥協，比承受戰爭風險更可取。這種結果對美國而言是可接受的，符合「台灣關係法」反對以脅迫手段片面改變現狀、但不反對和平改變的精神。

至於中國控制台灣後可能阻斷美國進入南海或台灣海峽，卡瓦納認為中國現在已有能力這麼做，但北京高度依賴貿易，封鎖航道傷害自身利益；即使真的發生，美國仍可改走印尼及菲律賓海等替代航線。

精華 FAQ

  • 她認為中國若併吞台灣雖會帶來衝擊，但不足以危及美國本土安全與核心利益；反而美中若因台灣開戰，才會對美國造成更大災難，因此華府應避免直接軍事介入。

  • 卡瓦納主張，台灣關係法反對的是中國以脅迫手段片面改變現狀，並不反對透過和平方式改變現狀。她因此認為，若兩岸最終和平統一，並不違背該法精神。

  • 她認為中國即使拿下台灣，也難以根本改變亞洲權力平衡；日本、南韓與菲律賓更可能增加國防並互相合作。美國則應優先把半導體產能與供應鏈移回本土。

台灣關係法 日本 華府

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