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趁美退出世衛擴大影響力 路透：中擬推宋莉當世衛秘書長

編譯周辰陽／綜合報導
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傳出中國將提名宋莉競選下一任世界衛生組織秘書長。(取材自北理雷科創新園微信公眾號...
傳出中國將提名宋莉競選下一任世界衛生組織秘書長。(取材自北理雷科創新園微信公眾號)

AI摘要

文章摘要整理：

路透指中國計畫提名宋莉參選世衛秘書長，意在美國退出世衛後填補空缺並擴大影響力，正式名單預計11月初公布。

路透6日獨家報導，四名外交官和一名知情人士表示，中國計畫在最後階段提出世界衛生組織(WHO)秘書長候選人，讓中方有機會在美國退出世衛組織後擴大影響力。

消息人士表示，中國計畫提名資深公共衛生官員宋莉，接替現任世衛組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。現年52歲的宋莉在婦幼衛生政策和國際合作領域擁有20年經驗，她和中國駐日內瓦代表團均未立即回應路透的詢問。

世衛組織主導國際社會因應疾病和衛生危機，包括目前剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，以及近期的新冠疫情。

但美國川普政府正逐步縮減對聯合國及部分所屬組織的參與，也一再批評世衛組織處理新冠疫情方式，並指控世衛組織偏袒疫情起源地中國中國，世衛組織否認這項說法。

宋莉曾長期在中國衛健委任職，擔任過婦幼健康司司長，目前擔任中國全國婦聯書記處書記、黨組成員。2020年，宋莉曾擔任一份論文的主編，針對中國女性提供新冠病毒防控指引，並為疫情期間婦幼健康管理制定國家標準。

由於疫情期間世衛與中國之間的緊張關係仍未完全消退，宋莉可能將面臨嚴格檢驗；她若當選，將成為繼陳馮富珍(香港)之後第二位領導世衛的中國人。

世衛因失去美國這個最大捐助國，被迫全面重整，包括縮減活動、削減高階管理職位，並裁撤數千個工作。中國已宣布增加對世衛組織的資助，雖仍遠不足以填補美國留下的缺口。

一名外交消息人士表示，這項提名宋莉出任世衛秘書長計畫清楚顯示，北京希望填補華府退縮後留下的空缺。世衛預計11月初，在最後幾場區域委員會會議結束後公布完整候選人名單。

目前代表沙烏地阿拉伯、比利時、卡達、波札那、印尼和西班牙的六名候選人，已在世衛網站公開身分。

世衛新任秘書長選舉程序已於今年4月啟動，提名截止日期為9月24日，之後將進行資格審查，預計在10月底至11月初公布正式候選人名單。明年1月，世衛執行委員會將從候選人中進一步篩選至最多三人，在明年5月舉行的世界衛生大會由會員國選出新任秘書長。當選者明年8月16日上任，任期五年。

精華 FAQ

  • 報導指出，北京希望趁美國逐步退出世衛、削弱參與之際，推動自家人選進入最高領導層，藉此擴大在全球衛生治理中的話語權與影響力。

  • 宋莉現年52歲，長期任職中國衛健委，曾任婦幼健康司司長，現任全國婦聯書記處書記，並在婦幼衛生政策、國際合作等領域累積約20年經驗。

  • 提名已於9月24日截止，之後進入資格審查，預計10月底至11月初公布正式候選人名單；明年1月再縮減至最多3人，5月由會員國選出新任秘書長。

世衛 譚德塞 疫情

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