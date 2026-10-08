中國駭客張宇涉網攻、竊新冠資料 美懸賞1000萬捉拿

張宇曾駭入美國網站竊取包括COVID-19研究資料，遭到國務院懸賞1000萬通緝。（取自「正義賞金計畫」網站）

AI摘要 文章摘要整理： 美國國務院宣布懸賞1000萬美元，徵求中國駭客張宇的身分與下落情報，指控其受中國國安部門指使，竊取COVID-19研究資料並參與重大網攻。

國務院 轄下的「正義賞金計畫」（Rewards for Justice, RFJ）7日宣布，懸賞高達1000萬美元徵求能指認或定位中國籍駭客 張宇（Zhang Yu，音譯）身分及下落的相關情報。美方指控張宇受中國國安部門指使，涉嫌對美國關鍵基礎設施發動惡意網路攻擊，並竊取COVID-19疫苗 研究資料。

國務院徵求指認或定位其下落情報

根據美方聲明，張宇為中國「上海勢炎信息科技有限公司」董事，受中華人民共和國國家安全部（MSS）及上海市國家安全局（SSSB）指使辦事。美國國務院強調，凡在外國政府指示或控制下違反《電腦詐欺與濫用法案》（CFAA）、對美發動惡意網路攻擊者，均列入該項千萬懸賞對象。

起訴與調查資料指出，自2020年初起，張宇與同夥徐澤偉（Xu Zewei，音譯，時任上海派絡網絡公司總經理）未經授權侵入美國多所大學及頂尖免疫學家、病毒學家進行的COVID-19研究資料庫，竊取大量敏感資訊。

次年，兩人更利用微軟企業郵件與行事曆協作系統（Microsoft Exchange Server）的漏洞發動攻擊。該起攻擊屬於代號為「HAFNIUM」的大規模網路入侵行動，全球數以千計的電腦系統因此受害，受害者包含美國的大學與律師事務所。

涉案的徐澤偉已於去年4月在義大利遭執法單位逮捕並引渡至美國，目前面臨 9 項指控；張宇目前仍然在逃。

美方在聲明中指出，中國政府長期利用其境內龐大的私人企業與承包商網路進行駭客攻擊與情報竊取，企圖以此掩蓋官方在背後的主導角色。

美國之音(VOA)報導，正義獎勵計畫(RFJ)是國務院設立並由外交安全局管理的一項國家安全與反恐懸賞計畫。核心使命是透過向提供有效線索的舉報人提供金錢獎勵，保護美國公民生命安全、遏制恐怖主義並維護美國國家安全。

RFJ懸賞的情報包括：關於恐怖主義資訊、美國的外國惡意網路活動、干涉美國選舉的國外活動以及參與支持北韓政權的某些活動的個人的金融機制。自1984年以來，該計畫已向全球125名以上的人士發放了超過2.5億美元的獎金。