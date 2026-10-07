美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
美國一批F-35戰機零件原定返運國內，卻因物流失誤改經香港，傳遭中國扣押；五角大廈與國務院已展開調查，並嘗試取回貨物。
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美國一批F-35戰機零件原定返運國內，卻因物流失誤改經香港，傳遭中國扣押；五角大廈與國務院已展開調查，並嘗試取回貨物。
美國一批原定從澳洲送回國內的F-35戰機零件，途中意外轉運至香港，傳出已遭中國政府扣押。彭博資訊7日獨家報導，五角大廈及國務院已展開調查。知情人士透露，一名聯合包裹服務公司（UPS）員工漏看一封警告不得經香港運送這批貨物的電子郵件，導致中國取得零件。
美國制定「國際武器貿易條例」（ITAR）的目的之一，就是防止敏感的美國武器技術落入對手手中。涉事零件包括一個F-35座艙罩及一扇武器艙門。貨運承攬公司DSV A/S受F-35開發商洛克希德馬丁公司委託依法寄出電郵，註明這批貨物受ITAR管制，不得經由某些國家轉運。
知情人士指出，DSV寄送郵件所用的資訊系統可能與UPS承辦人員使用的不同。這批零件原定經美國防務夥伴南韓和台灣運往舊金山，但因延遲離開澳洲，為加快交貨而被錯誤地改經香港運送。
F-35是全球最先進的戰機，也是美國史上最昂貴的武器計畫，多年來一直是中國間諜活動鎖定的目標。知情人士透露，兩件零件都塗有可增強匿蹤能力的雷達吸波材料。美國國會稽核處（GAO）負責監督F-35支援作業審查的莫勒（Diana Maurer）表示：「中國人現在擁有一個F-35座艙罩，這不是好事。」她稱這項損失「事關重大」。
莫勒說：「我確信中國人慶祝了一番，接著就忙著嘗試對這些零件進行逆向工程，弄清楚如何利用自己的技術能力對抗F-35。」
不過，五角大廈已公開撇清對這批貨物誤運的責任，並淡化這些零件的價值，稱「已無法使用」。美國運輸司令部（US Transportation Command）表示，並未參與這批貨物的運輸或協調。國防部則表示，正積極與美國主管機關及業界夥伴合作，取回零件、調查事件，並採取防範措施，避免重演。
彭博報導指出，零件原本要從澳洲送回美國，卻因延遲出發後被錯誤改道經香港運送；UPS員工又漏看不得經香港轉運的警告電郵，最終引發外界質疑中國已取得貨物。 涉事貨物包括F-35座艙罩與武器艙門，且都塗有可增強匿蹤效果的雷達吸波材料，屬於受ITAR管制的敏感軍規零件，原本就是為防止技術外流而嚴格限制轉運。 五角大廈、國務院與相關主管機關已啟動調查，國防部表示正與業界夥伴合作取回零件並採取防範措施；美軍運輸司令部則強調，並未參與這批貨物的運輸或協調。
精華 FAQ
彭博報導指出，零件原本要從澳洲送回美國，卻因延遲出發後被錯誤改道經香港運送；UPS員工又漏看不得經香港轉運的警告電郵，最終引發外界質疑中國已取得貨物。
涉事貨物包括F-35座艙罩與武器艙門，且都塗有可增強匿蹤效果的雷達吸波材料，屬於受ITAR管制的敏感軍規零件，原本就是為防止技術外流而嚴格限制轉運。
五角大廈、國務院與相關主管機關已啟動調查，國防部表示正與業界夥伴合作取回零件並採取防範措施；美軍運輸司令部則強調，並未參與這批貨物的運輸或協調。
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