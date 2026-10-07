美學者：對台承諾是美最大負擔 兩岸和統不違台灣關係法

一架美製F-16V戰機2日飛抵台東空軍基地。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國學者卡瓦納主張，華府應降低對台軍事承諾，避免美中因台海爆發戰爭，並以強化本土半導體與調整部署取代出兵保台。

美國外交事務季刊「治國方針與戰略」（Statecraft and Strateg）近日出版秋季號，刊登了美國學者卡瓦納分析，她以「美國對台灣承諾是負擔」為題主張，對美國利益構成最大威脅的並非中國大陸併吞台灣，而是美中因台灣爆發戰爭。卡瓦納認為，即使兩岸最終統一，美國仍有能力因應後果，因此華府 應調整對台政策，明確排除美軍直接介入台海衝突、出兵保衛台灣的可能性。

卡瓦納（Jennifer Kavanagh）是華府智庫「防禦優先作為」軍事分析主任，她認為，即使北京拿下台灣，所獲軍事利益也不足以根本改變區域權力平衡，日本、南韓及菲律賓更可能因此強化國防並彼此合作，而非倒向中國；失去美國支持的台灣，可能選擇與北京達成政治妥協，而和平統一並不違背「台灣關係法 」精神。兩岸統一對華府最直接的威脅是半導體供應，因此美國應盡快將半導體產能與供應鏈移回美國。

她指出，過去十年中國快速擴充核武、海軍及飛彈能力，逐步削弱美軍優勢；反觀美國因對外軍援及伊朗戰事大量消耗精準彈藥與防空武器，國防產能又不足以迅速補充。她直言，「一支無法擊敗伊朗的美軍，當然也無法擊敗中國」。即使盟友充分支援，美軍最多也只能增加北京奪台難度、阻止中國迅速取勝；而無論勝敗，台海一旦開戰，代價將是災難性的。

卡瓦納認為，中國若併吞台灣，確實會對美國造成經濟及軍事衝擊，但不至於危及美國本土安全及經濟繁榮等核心利益，因此不足以構成美國出兵保台的理由。她指出，中國控制台灣後，確實可能在台灣東岸部署潛艦，避開部分美軍水下感測器，也可能部署雷達及飛彈，增加第二島鏈美軍面臨的威脅，但仍不足以根本改變區域權力平衡。

卡瓦納進一步主張，即使中國奪取台灣，也難以因此稱霸亞洲。日本、南韓及菲律賓有海洋作為天然屏障，若北京對台動武，區域鄰國更可能增加國防支出並彼此合作，而非向中國靠攏。

文章寫到，不過，此事對台灣本身的影響不同。一旦失去美國支持，台灣可能認為與中國達成政治妥協，比承受戰爭風險更可取。這種結果對美國而言是接受的，符合「台灣關係法」反對以脅迫手段片面改變現狀、但不反對和平改變的精神。

至於中國控制台灣後可能阻斷美國進入南海或台灣海峽，卡瓦納認為，即使沒有台灣，中國現在已有能力這麼做，但北京高度依賴貿易，封鎖航道也將傷害自身利益；即使真的發生，美國仍可改走印尼、菲律賓群島及菲律賓海等替代航線。

她認為，台海現狀改變對美國最直接的威脅，其實是半導體供應。

台海戰爭可能摧毀台灣晶圓廠；即使中國透過政治方式取得台灣，美國也可能停止提供製造最先進晶片所需的美國智慧財產權，最終同樣面臨供應中斷。因此，解方不應是為台灣開戰，而是盡快降低對台灣半導體的依賴，將產能及供應鏈移回美國。

業界估計，2032年約30%的最先進晶片可在美國生產；華府也可囤積成熟製程晶片，作為危機時的替代品。

卡瓦納最後主張，美國應將軍力撤離沖繩、呂宋島等鄰近台灣且容易遭攻擊的地點，降低被捲入台海戰爭的風險，同時維持足夠海空軍力保護區域貿易航線、加速國內半導體投資，並與中國及盟友對話。

她認為，這麼做不會削弱美國安全，反而能減輕安全負擔，並消除她所稱美國「最大的戰略負擔」，即持續對台灣作出的承諾，以及隨之而來的美中戰爭風險。