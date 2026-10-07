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亞利桑納設台北辦事處 州長收中方2警告信仍未理會施壓

編譯盧思綸／綜合報導
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亞利桑納州長郝愷悌（左）5日與台灣外交部長林佳龍（右）共同出席位於鳳凰城的台北經...
亞利桑納州長郝愷悌（左）5日與台灣外交部長林佳龍（右）共同出席位於鳳凰城的台北經濟文化辦事處開幕儀式。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

亞利桑納州在中國兩度施壓下仍成立台北辦事處，州長郝愷悌公開力挺台灣，凸顯台積電投資帶動的台亞地方合作持續升溫。

美聯社報導，亞利桑納州7月宣布設立台北經濟文化辦事處後，中國駐洛杉磯總領事館曾兩度致函州長郝愷悌，要求她出面反對並阻止設處。不過，郝愷悌未理會中方施壓，並在10月5日親自出席鳳凰城辦事處開幕儀式表示，「亞利桑納州每一位民選官員，都應展現必要的勇氣，支持亞利桑納州與台灣之間的夥伴關係」。

根據亞利桑納州州長辦公室提供給美聯社的文件，台灣外交部7月宣布將在鳳凰城設立辦事處後，郝愷悌（Katie Hobbs，另譯霍布斯）先後收到中國駐洛杉磯總領事館兩封信。

中方在7月3日的信中要求郝愷悌「駁斥台灣當局的這項企圖，並制止任何損害中國與亞利桑納州友誼與合作的政治伎倆」，8月21日又再度致函重申立場。相關信件最早由鳳凰城廣播電台KJZZ披露。

不過，郝愷悌5日仍與台灣外交部長林佳龍共同出席「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」開幕儀式，林佳龍此行另拜會鳳凰城市長蓋雷歌（Kate Gallego，另譯：蓋蕾哥）。美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）全程陪同，展現台美對深化地方及產業合作的重視。

郝愷悌致詞表示：「亞利桑納州每一位民選官員，都應展現必要的勇氣，支持亞利桑納州與台灣之間的夥伴關係。」她強調，隨著雙方經濟夥伴關係持續深化，州政府正動員所有可用資源，支持台灣企業在亞利桑納州擴大發展。

中國駐美大使館發言人劉暢則在同日發表聲明，重申北京「堅決反對中國台灣地區與美國進行任何形式的官方往來，包括與美國聯邦及州政府的往來」。

鳳凰城辦事處是台灣在美國設立的第14個辦事處，主要任務之一是深化科技產業合作，尤其是半導體製造，同時服務當地日益增加的台灣民眾。新任處長是焦國恩。

隨著台積電大舉投資設廠，台灣與亞利桑納州的經貿關係近年迅速升溫。台積電已承諾再投入1000億美元擴大鳳凰城北部廠區，使其在當地總投資額增至2650億美元，成為美國史上規模最大的外國直接投資。

台灣前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，目前約有500名台灣工程師在亞利桑納州協助台積電提升產能。蓋蕾歌也形容，當地台灣社群甚至出現某種程度的「嬰兒潮」，部分醫院產房已因應需求推出中文服務。

精華 FAQ

  • 中方先後兩度致函州長郝愷悌，要求她駁斥台灣設處計畫，並制止任何被認為會損害中國與亞利桑納州友誼與合作的政治行動。

  • 郝愷悌沒有接受中方要求，仍親自出席鳳凰城辦事處開幕式，並表示州內每位民選官員都應有勇氣支持亞利桑納州與台灣的夥伴關係。

  • 這是台灣在美國的第14個辦事處，重點推動半導體等科技合作，也服務當地台灣民眾；隨著台積電加碼投資，台亞經貿與社群交流持續擴大。

洛杉磯

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