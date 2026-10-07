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2/3中國民眾支持和平處理兩岸 51%認對台動武只會惡化

編譯盧思綸／綜合報導
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美國卡特中心與埃默里大學最新民調顯示，中國民眾整體仍偏好和平處理兩岸問題，但若台...
美國卡特中心與埃默里大學最新民調顯示，中國民眾整體仍偏好和平處理兩岸問題，但若台灣正式宣布獨立，77%支持攻擊金門、馬祖。圖為台灣地標台北101。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

最新民調顯示，中國民眾多數支持和平處理兩岸，但若台灣正式宣布獨立，對軍事與經濟反制態度明顯升高，同時仍普遍支持交流與談判。

美國卡特中心與埃默里大學最新民調顯示，中國民眾整體仍偏好和平處理兩岸問題，但若台灣正式宣布獨立，77%支持攻擊金門、馬祖，59%支持海上封鎖，56%支持經濟制裁，僅25%支持全面軍事攻擊。另外，中國人對台灣好感度在調查涵蓋的所有國家與地區中最高，達100分中的61分；對美國則僅32分。

這項每半年發布一次的「中國脈動」（China Pulse）調查，由美國卡特中心（The Carter Center）與埃默里大學（Emory University）共同執行，今年4月16日至6月26日訪問2500人，時間橫跨5月川習一會，但早於9月川習二會。

進一步來看，中國民眾對是否以武力統一台灣意見分歧，37%反對使用武力，46%則不反對；另有51%認為，對台灣動武只會讓兩岸問題更加惡化。

不過若台灣正式宣布獨立，77%支持攻擊金門、馬祖，59%支持海上封鎖，56%支持經濟制裁，另有25%支持全面軍事攻擊。

調查同時發現，83%支持加強兩岸文化交流、82%支持促進貿易，72%支持放寬台灣人在中國工作及居留政策；另有2/3支持透過正式談判，和平解決台灣地位問題，高於2025年底的52%。

在這次調查涵蓋的所有國家與地區中，中國民眾對台灣好感度最高，平均達61分，與2025年底相同。調查也發現，5月川習會後，更多大陸民眾因為台灣的半導體產業而意識到台灣的重要性，比例從46%升至58%。

相較之下，中國民眾對美國好感度僅32分，較2025年底的33分略降；近3/4受訪者將美國視為國家安全威脅，其中85%認為美國對台政策構成威脅，78%認為美國國際貿易政策構成威脅；但普遍仍支持在貿易和安全問題上與華府接觸。

精華 FAQ

  • 民調顯示，中國民眾整體仍偏好和平處理兩岸問題，37%反對使用武力，46%不反對；另有51%認為，對台動武只會讓兩岸問題更加惡化。

  • 在假設台灣正式宣布獨立的情境下，77%支持攻擊金門、馬祖，59%支持海上封鎖，56%支持經濟制裁，僅25%支持全面軍事攻擊。

  • 中國民眾對台灣好感度達61分、高於對美國的32分；同時83%支持文化交流、82%支持促進貿易，約2/3也支持透過正式談判解決台灣地位問題。

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