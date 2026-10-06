中國涉在美監控賴清德之子 彭斯：北京是美最大威脅

前副總統彭斯（Mike Pence）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國逮捕疑受中國指使、在美監控賴清德之子的張婉瑩後，彭斯與《華爾街日報》社論都強調，中國在美間諜行動已成美國重大威脅。

一名女子被指控替中國政府在美監視中華民國總統賴清德 之子賴廷與及其家人，遭美國當局逮捕。美國前副總統彭斯今天表示，中國是21世紀美國面臨的最大經濟與戰略威脅；美媒社論指出，中共 並未表現像是世界和平的力量，這起事件就是最新證據。

34歲的張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯 國際機場準備離境前往中國時，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。張婉瑩涉嫌受中國官員指示、在美監視賴總統之子賴廷與及其家人，外媒報導，她昨天在洛杉磯聯邦法院首次出庭後遭羈押。

美國前副總統彭斯（Mike Pence）今天在社群平台X發文指出，「中國是21世紀美國面臨的最大經濟和戰略威脅」，並分享「華爾街日報」（The Wall Street Journal）針對中國涉嫌在美監控賴總統之子的社論。

社論寫道，目前華府最熱門的說法是，川普政府希望和中國達成「戰略穩定」，這是美好的抱負，但中國共產黨並未表現得像是世界一股和平的力量，最新證據就是北京涉嫌在美國對台灣總統的兒子進行間諜活動。

社論指出，賴總統兒子目前看來住在美國並在華盛頓州工作。毫無疑問，中共想要蒐集有關賴總統家人的情資，可用來「勒索或傷害台灣的總統及其政黨」，值得注意的是，北京竟認為自己能在美國本土做出這樣的事而不會被追究。

社論寫道，「這起案件只是中國在美間諜活動的冰山一角」，其他例子還包括企圖滲透美軍以竊取機密、滲透企業以盜取技術，監視大學校園、流亡的中國異議人士及在美留學的中國學生。

社論直指，不論中國國家主席習近平如何發表有關美中關係穩定的聲明，「重要的是北京的實際作為，中國在全球各地的行為，包括在美國本土的行動，損害美國利益」。

此外，聯邦調查局指出，這起案件揭露中國政府明目張膽的陰謀，也表明FBI會堅定「捍衛民主盟友的主權」，打擊中國政府及任何外國敵對勢力，企圖在美國境內進行的跨國鎮壓。