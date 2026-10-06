我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

日本研究：高熱量飲食恐致腦神經突觸異常 認知功能下降

中國涉在美監控賴清德之子 彭斯：北京是美最大威脅

中央社／華盛頓6日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前副總統彭斯（Mike Pence）。（美聯社）
前副總統彭斯（Mike Pence）。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

美國逮捕疑受中國指使、在美監控賴清德之子的張婉瑩後，彭斯與《華爾街日報》社論都強調，中國在美間諜行動已成美國重大威脅。

一名女子被指控替中國政府在美監視中華民國總統賴清德之子賴廷與及其家人，遭美國當局逮捕。美國前副總統彭斯今天表示，中國是21世紀美國面臨的最大經濟與戰略威脅；美媒社論指出，中共並未表現像是世界和平的力量，這起事件就是最新證據。

34歲的張婉瑩（Wanying Zhang）4日在洛杉磯國際機場準備離境前往中國時，遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕。張婉瑩涉嫌受中國官員指示、在美監視賴總統之子賴廷與及其家人，外媒報導，她昨天在洛杉磯聯邦法院首次出庭後遭羈押。

美國前副總統彭斯（Mike Pence）今天在社群平台X發文指出，「中國是21世紀美國面臨的最大經濟和戰略威脅」，並分享「華爾街日報」（The Wall Street Journal）針對中國涉嫌在美監控賴總統之子的社論。

社論寫道，目前華府最熱門的說法是，川普政府希望和中國達成「戰略穩定」，這是美好的抱負，但中國共產黨並未表現得像是世界一股和平的力量，最新證據就是北京涉嫌在美國對台灣總統的兒子進行間諜活動。

社論指出，賴總統兒子目前看來住在美國並在華盛頓州工作。毫無疑問，中共想要蒐集有關賴總統家人的情資，可用來「勒索或傷害台灣的總統及其政黨」，值得注意的是，北京竟認為自己能在美國本土做出這樣的事而不會被追究。

社論寫道，「這起案件只是中國在美間諜活動的冰山一角」，其他例子還包括企圖滲透美軍以竊取機密、滲透企業以盜取技術，監視大學校園、流亡的中國異議人士及在美留學的中國學生。

社論直指，不論中國國家主席習近平如何發表有關美中關係穩定的聲明，「重要的是北京的實際作為，中國在全球各地的行為，包括在美國本土的行動，損害美國利益」。

此外，聯邦調查局指出，這起案件揭露中國政府明目張膽的陰謀，也表明FBI會堅定「捍衛民主盟友的主權」，打擊中國政府及任何外國敵對勢力，企圖在美國境內進行的跨國鎮壓。

精華 FAQ

  • 她被指控受中國政府官員指示，在美國監視中華民國總統賴清德之子賴廷與及其家人，並在準備自洛杉磯離境前往中國時遭FBI逮捕。

  • 彭斯在X發文表示，中國是21世紀美國面臨的最大經濟和戰略威脅，並轉述相關社論，強調北京的行為已對美國利益構成實質挑戰。

  • 社論認為這是中國在美間諜活動的最新證據，顯示中共並非和平力量，且可能藉蒐集賴家情資來勒索或傷害台灣總統與其政黨。

賴清德 中共 洛杉磯

上一則

CNN：美中研議核設施互訪 擬未來數月持續推進

延伸閱讀

賴清德之子遭中監控 美國務院：美保護個人免受侵害

賴清德之子遭中監控 美國務院：美保護個人免受侵害
WSJ社論痛批中國玩兩面手法：在美領土搞間諜活動 還想全身而退

WSJ社論痛批中國玩兩面手法：在美領土搞間諜活動 還想全身而退
賴清德親屬在美遭中國監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人

賴清德親屬在美遭中國監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人
中國間諜在美監視賴清德兒子被逮 美司法部證實：最重可處10年監禁

中國間諜在美監視賴清德兒子被逮 美司法部證實：最重可處10年監禁

熱門新聞

川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）24日於白宮晚宴。(路透)

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

2026-09-29 22:28
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

2026-10-04 15:00
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34

超人氣

更多 >
黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質

黃仁勳女婿何許人？不到兩年直升Nvidia權力核心 業界：善抓問題本質
「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業
海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走
被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標

被控間諜華女房仲用公設律師 法官：收入太高不達標