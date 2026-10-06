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涉監視賴清德長子被捕 華女過堂 FBI局長：妄想回滬，門都沒有

記者楊青、編譯盧思綸／洛杉磯報導
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張婉瑩（右二）準備自洛杉磯飛往上海時，在機場被FBI探員當場上銬逮捕。（路透）
張婉瑩（右二）準備自洛杉磯飛往上海時，在機場被FBI探員當場上銬逮捕。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

34歲華女張婉瑩被控替中國政府監視賴清德長子賴廷與及家人，並在LAX準備返上海時遭FBI逮捕，案件引發美中台關注。

34歲華人女性房地產經紀張婉瑩(Wanying Zhang，音譯)，被控於去年替中國政府監視台灣總統賴清德的兒子賴廷與，在美國西雅圖的住所並錄影拍照。張婉瑩4日在洛杉磯國際機場(LAX)準備搭機前往上海時，遭聯邦調查局(FBI)逮捕，被控未依法登記充當外國政府代理人。5日過堂，因張婉瑩經濟收入不符合公設辯護人的資格，法官令其10月7日下午之前確定自己的辯護律師，10月19日再次開庭審理。

FBI自張婉瑩iCloud中截獲許多她與中方國安人士的通聯內容，起訴這起令人震驚...
FBI自張婉瑩iCloud中截獲許多她與中方國安人士的通聯內容，起訴這起令人震驚的跟監事件。（路透）

拍住家座車資訊回報

FBI局長巴特爾在社群平台X發文，讚賞這次逮捕行動，並警告外國敵對勢力，「美國不再是可以安心進行間諜活動的地方」。他表示：「涉嫌在美國領土替中華人民共和國監視一名外國領袖家人，然後還想搭機返回上海？門都沒有。FBI將追查任何危害美國國家安全的威脅，不論他們躲在哪裡，都會將其繩之以法。」

根據FBI洛杉磯反情報小組成員向聯邦法院提出的刑事起訴書，34歲的張婉瑩與一名同夥，涉嫌於2025年9月前往華盛頓州西雅圖，監視一名台灣高層的官員家屬，拍攝住家、車輛及車牌等資訊。

張婉瑩(左)與疑似中國官員(右)在赫茲公司租車，準備跟監賴清德的長子賴廷與。FB...
張婉瑩(左)與疑似中國官員(右)在赫茲公司租車，準備跟監賴清德的長子賴廷與。FBI認定，張女短時間內出入機場及快速租車、還車，符合間諜的行為模式。(取自FBI起訴書)

國務院：保護個人免受侵害

本案不僅引起兩岸關注，美國國務院也表示，美國致力保護在其境內的個人免受企圖恐嚇、騷擾、傷害或脅迫他人的外國政府和政權越權侵害。

公開訴狀並未點名遭監視者身分，但美國媒體引述執法人士消息指出，目標就是賴清德長子賴廷與及其家人；FBI之後也在社群平台X發文，直接點名張婉瑩涉嫌監視賴清德的「兒子及其家人，包括拍攝其住家、車輛，並將相關資訊回報給中華人民共和國方面的聯絡人」。

賴廷與30多歲，是一名工程師，目前任職荷蘭跨國電子企業飛利浦，與妻子陳筱依育有一名在美國出生的幼子。他2012年取得凱斯西儲大學電機工程學士學位，之後取得約翰霍普金斯大學生物工程碩士以及華盛頓大學生物工程博士學位。

FBI特別探員霍特在刑事起訴書中指出，若中國希望在未來可能發生的衝突中取得對台灣總統施壓的籌碼，掌握台灣高階官員近親所在地，以及住家、車輛等照片，可能具有情報價值。

起訴書並稱，張婉瑩至少與兩名疑似任職北京政府的人士保持聯繫，並曾多次在中國與相關人士碰面。她2025年6月透過北京國際關係學院一名同學，認識其中一名中國官員。

張婉瑩涉嫌透過微信回報進度，包括傳送目標住家影片、車輛及車牌資訊。相關訊息是FBI取得搜索令後，從她的iCloud帳戶及微信通訊紀錄取得。

張婉瑩住在加州爾灣，是房地產經紀人，任職於JC Pacific Capital Inc.，丈夫丁艾德(Edric Ding，譯音)在同家公司任職。CBS4日聯繫時，他僅表示「我目前什麼都不知道」，拒絕進一步評論。

北京稱指控誇大其詞

中國外交部一名發言人在北京對美國NBC新聞網表示，他們並不了解此事，並稱「中國一貫反對誇大其詞的『中國從事間諜活動』指控，這些指控是對中國的誹謗和抹黑」。

CBS指出，過去美國多次查獲中方人員在美國監視、騷擾中國異議人士與民運人士，美國司法部近年多次起訴涉嫌替北京政府祕密從事情報、監控及抓捕異議者的「獵狐行動」人士。

本案已引起主流媒體關注，5日過堂張婉瑩身著白色貼身運動衣、黑色寬腿運動褲、白鞋，雙手雙腳鐐銬出庭，神情平靜。當她出現時，坐在旁聽席上的先生丁艾德以及她的律師向她招手，張婉瑩點頭回應。在回應法官詢問之前，庭警解開了她的手銬。

在法院外，媒體車輛排成長龍。（記者楊青╱攝影）
在法院外，媒體車輛排成長龍。（記者楊青╱攝影）

南加州華女房仲間諜案在洛杉磯市中心的聯邦法院開庭。（記者楊青／攝影）
南加州華女房仲間諜案在洛杉磯市中心的聯邦法院開庭。（記者楊青／攝影）

精華 FAQ

  • 她被控替中國政府在美國進行監視活動，重點是賴清德的長子賴廷與及其家人，內容包括拍攝住家、車輛與車牌等資訊，並回報給中方聯絡人。

  • 張婉瑩4日在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時被FBI逮捕，除了被指涉入監視行動外，也被控未依法登記充當外國政府代理人。

  • 她5日已過堂，因經濟條件不符公設辯護資格，法院要求她10月7日前確定律師，10月19日再開庭；FBI與國務院強調會打擊相關威脅，中國外交部則批評指控誇大。

FBI 賴清德 洛杉磯

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