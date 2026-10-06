規模最大 司法部提告40人撤銷美籍 其中2華人被指「中國間諜」

華裔前海軍人員魏錦超因向中國情報官員出售艦艇技術和操作手冊及作業系統，被判處16年以上有期徒刑，現也被司法部提告撤銷公民身分。(取自美國海軍)

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部對40名歸化公民提告撤銷公民身分，指控涉及犯罪、欺詐與間諜活動，其中2名中國籍人士最受關注。官方稱這是史上最大規模撤銷入籍行動。

司法部 5日宣布，已在全美多個聯邦法院對40名歸化公民提出撤銷入籍訴訟，案件集中於2026年8月21日至10月2日，是川普政府上任以來單一時期規模最大的撤銷入籍行動，加上此前的行動，已有四名原籍是中國的華人 被撤銷美國籍。

司法部指控，這些人士在取得美國公民身分前後涉及嚴重犯罪或移民欺詐，包括隱瞞犯罪紀錄、冒用身分、虛假婚姻、金融及稅務犯罪，以及替外國政府從事間諜 活動。

40人中有兩名中國籍人士受到特別關注。26歲中國籍人士魏錦超(Jinchao Wei，音譯)被司法部加州南區辦公室指控涉及間諜活動。他2021年加入美國海軍，2022年初開始被指與他人合謀向中國出售軍事機密。同年5月，他利用美軍服役人員可加速入籍的規定取得美國公民身分。

司法部表示，他在入籍過程中隱瞞相關犯罪活動。2025年，魏錦超因共謀間諜、間諜活動及非法出口國防技術資料等罪名被定罪，判處200個月(約16年8個月)監禁，並被逐出海軍。如今司法部要求法院撤銷他的美國公民身分。

另一名中國籍人士是61歲的李平(Ping Li，音譯)被指長期替中國國家安全部(MSS)工作。司法部稱，自2012年前後起，李平依照中國國安人員指示，蒐集中國異議人士、民主倡議者、法輪功成員及在美非政府組織等資訊，並將資料提供給中國政府；他也被指從任職的美國電信及資訊科技公司取得敏感資訊。2024年8月，李平已承認未事先通知美國司法部、卻充當中國政府代理人的罪名。司法部目前據此要求撤銷其歸化公民身分。

今年3月法院已撤銷另一對中國籍夫妻陳麗(Li Chen，音譯)與周宇(Yu Zhou，音譯)的美國公民身分。兩人原為研究人員，被控竊取俄亥俄州一家醫院的醫療商業機密，並將相關技術出售及分享給中國方面。法院認定，他們涉及的電信詐欺及商業機密盜竊等行為，使其不符合入籍所要求的「良好道德品格」，因此撤銷兩人的歸化身分。兩人此前已認罪並分別被判處30個月及33個月監禁。

根據「移民與國籍法」，如果歸化公民是以違法方式取得公民身分，或在入籍過程中隱瞞重大事實、故意作出虛假陳述，政府可以向法院申請撤銷其公民身分。司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，此次行動是美國現代史上最大規模的撤銷入籍努力，政府將持續利用這項法律程序維護國家安全及公共安全。

民事司助理司法部長舒梅特(Brett Shumate)則強調，政府將追究那些透過欺騙取得公民身分的人士。

不過，司法部特別聲明，此次40宗案件目前均屬政府提出的指控，法院尚未對所有被告的法律責任作出最終裁定。