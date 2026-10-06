美聯社：亞利桑納設台北代表處 州長收中方2封警告信施壓
亞利桑納州設立台北辦事處後，州長霍布斯遭中方兩度致函施壓，但她仍公開支持台灣，凸顯台美地方合作在半導體投資帶動下持續升溫。
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亞利桑納州設立台北辦事處後，州長霍布斯遭中方兩度致函施壓，但她仍公開支持台灣，凸顯台美地方合作在半導體投資帶動下持續升溫。
美聯社報導，亞利桑納州7月宣布設立台北經濟文化辦事處後，中國駐洛杉磯總領事館曾兩度致函州長郝愷悌，要求她出面反對並阻止設處。不過，郝愷悌未理會中方施壓，並在10月5日親自出席鳳凰城辦事處開幕儀式表示，「亞利桑納州每一位民選官員，都應展現必要的勇氣，支持亞利桑納州與台灣之間的夥伴關係」。
根據亞利桑納州州長辦公室提供給美聯社的文件，台灣外交部7月宣布將在鳳凰城設立辦事處後，郝愷悌（Katie Hobbs，另譯霍布斯）先後收到中國駐洛杉磯總領事館兩封信。
中方在7月3日的信中要求郝愷悌「駁斥台灣當局的這項企圖，並制止任何損害中國與亞利桑納州友誼與合作的政治伎倆」，8月21日又再度致函重申立場。相關信件最早由鳳凰城廣播電台KJZZ披露。
不過，郝愷悌5日仍與台灣外交部長林佳龍共同出席「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」開幕儀式。她致詞表示：「亞利桑納州每一位民選官員，都應展現必要的勇氣，支持亞利桑納州與台灣之間的夥伴關係。」她強調，隨著雙方經濟夥伴關係持續深化，州政府正動員所有可用資源，支持台灣企業在亞利桑納州擴大發展。
中國駐美大使館發言人劉暢則在同日發表聲明，重申北京「堅決反對中國台灣地區與美國進行任何形式的官方往來，包括與美國聯邦及州政府的往來」。
鳳凰城辦事處是台灣在美國設立的第14個辦事處，主要任務之一是深化科技產業合作，尤其是半導體製造，同時服務當地日益增加的台灣民眾。
隨著台積電大舉投資設廠，台灣與亞利桑納州的經貿關係近年迅速升溫。台積電已承諾再投入1000億美元擴大鳳凰城北部廠區，使其在當地總投資額增至2650億美元，成為美國史上規模最大的外國直接投資。
台灣前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁表示，目前約有500名台灣工程師在亞利桑納州協助台積電提升產能。鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）也形容，當地台灣社群甚至出現某種程度的「嬰兒潮」，部分醫院產房已因應需求推出中文服務。
州長霍布斯在台灣宣布於鳳凰城設辦事處後，先後收到中國駐洛杉磯總領事館2封信，要求她駁斥台灣這項安排，並阻止任何損害中國與亞利桑納州關係的行動。 霍布斯並未理會北京施壓，10月5日仍與林佳龍共同出席辦事處開幕，並表示州內每位民選官員都應有勇氣支持亞利桑納州與台灣的夥伴關係。 這是台灣在美國的第14個辦事處，主要將深化科技與半導體合作，也服務在地台灣民眾。隨台積電擴大投資，台亞經貿與人口交流都明顯升溫。
精華 FAQ
州長霍布斯在台灣宣布於鳳凰城設辦事處後，先後收到中國駐洛杉磯總領事館2封信，要求她駁斥台灣這項安排，並阻止任何損害中國與亞利桑納州關係的行動。
霍布斯並未理會北京施壓，10月5日仍與林佳龍共同出席辦事處開幕，並表示州內每位民選官員都應有勇氣支持亞利桑納州與台灣的夥伴關係。
這是台灣在美國的第14個辦事處，主要將深化科技與半導體合作，也服務在地台灣民眾。隨台積電擴大投資，台亞經貿與人口交流都明顯升溫。
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