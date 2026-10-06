我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍時隔65年再度處決軍人 胡德堡槍擊案兇手奪13命將伏法

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

賴清德之子在美遭跟監 多名共和黨議員指中國滲透威脅國安

中央社／華盛頓5日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
被控涉間諜案的加州爾灣房地產仲介張婉瑩。(路透)
被控涉間諜案的加州爾灣房地產仲介張婉瑩。(路透)

多名美國國會議員5日就中華民國總統賴清德之子及其家人遭中國間諜跟監一事在社群媒體發文，指中共在美進行監控及滲透是國家安全威脅，必須對此保持警覺。

現年34歲、華裔美籍的加州爾灣房地產仲介張婉瑩（Wanying Zhang），因未登記為中國政府代理人，且對台灣高階官員家族成員進行監視等，4日在洛杉磯國際機場被捕，全案進入洛杉磯聯邦法院。

事件引起多名美國國會議員對中共滲透至美國進行跨境跟監，認為威脅國家安全，須保持警覺。

共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）在X貼文「中共是我們的敵人。這進一步證明我們所知的，他們（中國）積極滲透美國，威脅國家安全」。

共和黨籍聯邦參議員芮基茲（Pete Ricketts）在X寫道，中共持續在美國領土，以間諜與欺騙展現真實樣貌，必須對美國帶來的威脅保持警覺。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在X指出，中共正試圖將壓制性監控移轉至美國，「我們不能容忍這種情況。感謝聯邦調查局逮捕中共間諜，她將面臨法律制裁」。

共和黨 賴清德 間諜

上一則

涉監視賴清德長子被捕 華女過堂 FBI局長：妄想回滬，門都沒有

下一則

川普下令放寬免稅「紅色柴油」使用限制 選前壓油價再出招

延伸閱讀

賴清德親屬在美遭中國監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人

賴清德親屬在美遭中國監控 陸委會揭：跨境鎮壓至少126人
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
賴清德之子遭中監控 美國務院：美保護個人免受侵害

賴清德之子遭中監控 美國務院：美保護個人免受侵害
賴清德兒子疑在美國遭監視 民進黨團：中國跨國鎮壓手段

賴清德兒子疑在美國遭監視 民進黨團：中國跨國鎮壓手段

熱門新聞

川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）24日於白宮晚宴。(路透)

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

2026-09-29 22:28
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

2026-10-04 15:00
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞
被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業

被控中共間諜的華裔女房仲 曾生活愜意小資 南加大畢業