賴清德之子在美遭跟監 多名共和黨議員指中國滲透威脅國安

被控涉間諜案的加州爾灣房地產仲介張婉瑩。(路透)

多名美國國會議員5日就中華民國總統賴清德 之子及其家人遭中國間諜 跟監一事在社群媒體發文，指中共在美進行監控及滲透是國家安全威脅，必須對此保持警覺。

現年34歲、華裔美籍的加州爾灣房地產仲介張婉瑩（Wanying Zhang），因未登記為中國政府代理人，且對台灣高階官員家族成員進行監視等，4日在洛杉磯國際機場被捕，全案進入洛杉磯聯邦法院。

事件引起多名美國國會議員對中共滲透至美國進行跨境跟監，認為威脅國家安全，須保持警覺。

共和黨 籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）在X貼文「中共是我們的敵人。這進一步證明我們所知的，他們（中國）積極滲透美國，威脅國家安全」。

共和黨籍聯邦參議員芮基茲（Pete Ricketts）在X寫道，中共持續在美國領土，以間諜與欺騙展現真實樣貌，必須對美國帶來的威脅保持警覺。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在X指出，中共正試圖將壓制性監控移轉至美國，「我們不能容忍這種情況。感謝聯邦調查局逮捕中共間諜，她將面臨法律制裁」。