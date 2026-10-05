華女涉監控賴清德兒子 前鄰居：房仲夫妻1舉動很奇怪

美國聯邦調查局探員4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲張婉瑩，當時她正準備搭機前往上海。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美籍華裔女房仲張婉瑩遭FBI逮捕，涉嫌受中國政府指示監視賴清德長子一家；她首度出庭保持沉默，鄰居則對其豪宅買賣與資金來源感到疑惑。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美籍華裔 女房仲張婉瑩涉嫌受中國政府指示、在美國監視賴清德 總統長子賴廷與一家，面臨聯邦調查局（FBI）刑事指控。她5日首度在洛杉磯 聯邦法院出庭，全程幾乎不發一語，僅發言確認姓名和表示了解被控罪名；預計7日將舉行羈押聽證會。

FBI逮捕張婉瑩當天還出動約10名探員，大動作搜索她位於加州爾灣的住處。前鄰居形容張婉瑩給人印象「非常友善」，但也對這對年輕房仲夫妻能負擔當地數百萬美元房價感到訝異，更不解兩人買下豪宅後投入大筆資金翻修，兩年後卻以僅略高於購入價的價格出售，感覺說不通。

美國聯邦調查局（FBI）4日在洛杉磯國際機場逮捕34歲張婉瑩，當時她正準備搭機前往上海。張婉瑩涉嫌接受中國政府人員指示，2025年9月前往華盛頓州西雅圖，監視賴廷與及其家人，拍攝賴廷與住家、車輛等資訊，並將相關資料傳給中國政府人員。

根據報導，張婉瑩5日出庭時身穿在機場被捕當天同套衣服，包括白色拉鍊外套、運動褲及白色運動鞋，手腕及腳踝都戴著鐐銬。她在庭上除了確認姓名，以及表示了解自己面臨的指控外，沒有多說其他內容。

張婉瑩此次由公設辯護人潘寧頓（Chad Pennington）代表出庭。潘寧頓向法官表示，相信張婉瑩打算另聘私人刑事辯護律師。

張婉瑩的丈夫丁艾德里克（Edric Ding，譯音）也到場旁聽，身旁還有丁的手足、律師蘿莉（Elaine Lori）陪同。張婉瑩站在發言台時，曾短暫回頭看向丈夫，但沒有明顯流露情緒。庭訊結束後，丁艾德里克與蘿莉面對記者追問均未回應。丁艾德里克4日接受CBS電訪時僅表示：「我現在什麼都不知道。」

一名因安全疑慮要求匿名的鄰居表示，4日上午看到約10名FBI探員進入張婉瑩住家搜索，「其中幾個人坐在車庫裡的一張桌子旁，連站崗的人都戴著手套。他們告訴我們，正在進行搜索。」

根據房產紀錄，張婉瑩目前似乎是租住該處。她今年6月才以600萬美元出售距離約1英里外、占地6030平方英尺（約560平方公尺）、擁有6間臥室的住宅。

一名前鄰居向CBS表示，張婉瑩當時自我介紹叫「海瑟」（Heather），給人的印象「非常友善」。但這位鄰居也對這對年輕房仲夫妻能負擔當地昂貴房產感到訝異，因為當地住宅價格約在300萬至1000萬美元之間，住戶通常年紀較長，「但他們非常年輕」。

這名前鄰居還說，張婉瑩夫妻買下的房屋幾乎全新，卻仍投入大量資金翻修，兩年後出售時，售價卻只比當初買進價格略高。他表示非常不解：「在花了那麼多錢之後，為什麼還願意虧錢賣掉，實在說不通。」