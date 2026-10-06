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中欲獲取施壓賴清德籌碼 她受命監視「美國一棟房子」

編譯盧思綸／綜合報導
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中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，...
中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（取材自FBI訴狀）

AI摘要

文章摘要整理：

FBI指控美籍華裔房仲張婉瑩疑受北京指示，赴西雅圖監視賴清德之子賴廷與，並透過與中國官員往來蒐集可供施壓台灣的情報。

聯邦調查局（FBI）調查發現，美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌替北京政府監視台灣總統賴清德兒子賴廷與，她至少與兩名疑似中國官員保持聯繫。根據刑事訴狀，她與其中一人的關係可追溯至求學時期，之後並在中國多次會面。

34歲的張婉瑩目前居住加州爾灣。她畢業於北京國際關係學院，FBI指該校與中國國家安全部關係密切。她在南加州大學獲得公共行政碩士，隨後留在美國從事房地產經紀人，曾在洛杉磯及鄰近郡縣完成130筆房屋買賣。

訴狀指出，張婉瑩至少與兩名疑似中國官員保持聯繫，其中一人是她的同學。兩人於2014年畢業後仍持續往來。2022年，張婉瑩曾透過微信詢問對方「是在部裡哪個局」，FBI據此認為，她知道對方在北京政府任職。

2025年，張婉瑩與相關人士在中國多次碰面。訴狀指出，她在同年6月經由北京國際關係學院同學認識另一名中國官員，並在前往中國期間於長沙一處私人包廂與對方會面。FBI指稱，這次會面期間，張婉瑩接受一項與「美國一棟房子」有關的任務。到了8月，張婉瑩再次前往杭州與這名人士見面。FBI研判，她在這段期間接受前往西雅圖監視目標的安排。

去年8月26日，張婉瑩向對方表示當周會在洛杉磯處理工作，隔周可能前往西雅圖，對方回覆「好的，辛苦了」。9月1日，張婉瑩搭機前往西雅圖，登機前還透過訊息告知即將出發，並傳送登機證照片。抵達後她與同夥租車前往目標住處附近，進行監視及拍攝。

FBI在訴狀指出，為推進對台目標，北京除了強化軍事能力，也採取超出一般外交、經濟與安全活動範疇的脅迫手段，意在削弱台灣抵抗中國的意志。

探員分析，若台海爆發衝突，中方一旦掌握台灣高層官員近親所在地、住家與車輛照片等資訊，可能藉此取得對台灣總統施壓的籌碼。訴狀同時指出，這些監視所得，對張婉瑩及其同夥並無明顯商業或個人利益，更加深FBI懷疑她受中國政府指示行動。

訴狀未明確指出此案是由FBI主動監控得知，或是由被害人察覺有異報案後再由當局查獲。但從訴狀透露的細節判斷，核心證據並非來自當事人的警覺，而是美國執法單位的技術攔截，包括取得住處附近監視器拍到張婉瑩在賴廷與住宅外偷拍，及FBI搜查張婉瑩的iCloud帳戶及扣押的微信通訊紀錄。

賴清德長子賴廷與（右）2018年迎娶妻子陳筱依。（本報資料照片）
賴清德長子賴廷與（右）2018年迎娶妻子陳筱依。（本報資料照片）

精華 FAQ

  • 她被指替北京政府監視台灣總統賴清德之子賴廷與，曾赴西雅圖在目標住處附近跟監、拍攝，並與同夥租車蒐集周邊資訊。

  • 訴狀指出，她與至少2名疑似中國官員長期聯繫，多次在中國會面；所蒐集的監視資料也看不出有明顯商業或個人利益。

  • FBI認為，若中方掌握台灣高層家屬住處、車輛與行蹤等資訊，未來在台海衝突時可作為對賴清德政府施壓的籌碼。

賴清德 洛杉磯 華裔

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