中欲獲取施壓賴清德籌碼 她受命監視「美國一棟房子」

中國官員1（左）約於2024年10月19日傳給美國華裔女子張婉瑩（右）一張合照，可見中國官員穿著寫有「國際關係學院公共管理系2014屆畢業10周年聚會」的上衣。（取材自FBI訴狀）

AI摘要 文章摘要整理： FBI指控美籍華裔房仲張婉瑩疑受北京指示，赴西雅圖監視賴清德之子賴廷與，並透過與中國官員往來蒐集可供施壓台灣的情報。

聯邦調查局（FBI）調查發現，美籍華裔 房仲張婉瑩涉嫌替北京政府監視台灣總統賴清德 兒子賴廷與，她至少與兩名疑似中國官員保持聯繫。根據刑事訴狀，她與其中一人的關係可追溯至求學時期，之後並在中國多次會面。

34歲的張婉瑩目前居住加州爾灣。她畢業於北京國際關係學院，FBI指該校與中國國家安全部關係密切。她在南加州大學獲得公共行政碩士，隨後留在美國從事房地產經紀人，曾在洛杉磯 及鄰近郡縣完成130筆房屋買賣。

訴狀指出，張婉瑩至少與兩名疑似中國官員保持聯繫，其中一人是她的同學。兩人於2014年畢業後仍持續往來。2022年，張婉瑩曾透過微信詢問對方「是在部裡哪個局」，FBI據此認為，她知道對方在北京政府任職。

2025年，張婉瑩與相關人士在中國多次碰面。訴狀指出，她在同年6月經由北京國際關係學院同學認識另一名中國官員，並在前往中國期間於長沙一處私人包廂與對方會面。FBI指稱，這次會面期間，張婉瑩接受一項與「美國一棟房子」有關的任務。到了8月，張婉瑩再次前往杭州與這名人士見面。FBI研判，她在這段期間接受前往西雅圖監視目標的安排。

去年8月26日，張婉瑩向對方表示當周會在洛杉磯處理工作，隔周可能前往西雅圖，對方回覆「好的，辛苦了」。9月1日，張婉瑩搭機前往西雅圖，登機前還透過訊息告知即將出發，並傳送登機證照片。抵達後她與同夥租車前往目標住處附近，進行監視及拍攝。

FBI在訴狀指出，為推進對台目標，北京除了強化軍事能力，也採取超出一般外交、經濟與安全活動範疇的脅迫手段，意在削弱台灣抵抗中國的意志。

探員分析，若台海爆發衝突，中方一旦掌握台灣高層官員近親所在地、住家與車輛照片等資訊，可能藉此取得對台灣總統施壓的籌碼。訴狀同時指出，這些監視所得，對張婉瑩及其同夥並無明顯商業或個人利益，更加深FBI懷疑她受中國政府指示行動。

訴狀未明確指出此案是由FBI主動監控得知，或是由被害人察覺有異報案後再由當局查獲。但從訴狀透露的細節判斷，核心證據並非來自當事人的警覺，而是美國執法單位的技術攔截，包括取得住處附近監視器拍到張婉瑩在賴廷與住宅外偷拍，及FBI搜查張婉瑩的iCloud帳戶及扣押的微信通訊紀錄。

賴清德長子賴廷與（右）2018年迎娶妻子陳筱依。（本報資料照片）