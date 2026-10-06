中派人監視賴清德長子 台總統府譴責「典型跨國鎮壓」

監視畫面顯示，張婉瑩（左）與一號人士在西雅圖的赫茲租車公司租車，準備前往跟監。（取材自FBI訴狀）

AI摘要 文章摘要整理： 美國聯邦調查局破獲中國對賴清德長子進行監控，台灣總統府與陸委會強烈譴責，並指台灣亟需補強反制跨國鎮壓的法律。

聯邦調查局破獲中國涉對賴清德 兒子進行非法監控，台灣總統府發言人郭雅慧5日表示，這是典型的跨國鎮壓，政府對於這類無視人權與各國主權，目的在打壓、威脅、甚至是傷害主張自由民主人們或其家人的野蠻行徑，表達最嚴厲譴責。

台陸委會也表示，中共 指示在地協力者的跟拍行為，在美國涉及聯邦重罪。但如果發生在台灣，卻無法可罰，顯示台灣面對多元的跨國鎮壓手段缺乏完整的反制法律，對此政府已積極研修反滲透法，盼社會各界予以重視及支持。

陸委會也指出，中共針對台灣進行的跨國（境）鎮壓人數至少已達126人、140人次。但未說明國人遭跨境鎮壓細節。

外界好奇，對於長居海外的元首家屬，台灣政府有無特別保護措施？

前總統陳水扁 的兒子陳致中在陳水扁擔任總統期間赴美留學。2006年，媒體報導特勤中心派人員赴美「陪讀」，代號「欣安專案」。國安局對此宣稱，依據「國家安全局特種勤務實施辦法」，陳致中可以申請海外隨扈，但本人婉拒，並無派人赴美陪讀。

後來政黨輪替，多家媒體都報導，陳致中先前在美國留學時，負責其安全維護的官員，一路陪同從加州到紐約，並且升任組長；隨著陳致中2007年返台，這位官員也奉調返局服務。

2008年3月，馬英九當選總統，「準第一家庭」的維安工作啟動。馬唯中、馬元中當時都在美國求學。國安局一度替她們派遣駕駛，但被兩人推辭。後來，馬政府推動特勤條例立法，明訂保護範圍限於總統的配偶與直系一親等親屬，並且如果人在中華民國自由地區以外，原則不予維護。

依據2012年1月公告生效的「特種勤務條例」第五條規定，特勤安全維護對象包括總統本人、配偶、一親等直系血親；但如果該家屬長期人在中華民國自由地區以外，原則是不予安全維護，只有出現危安顧慮時，才可以由國安局長核定提供保護。