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華女拍攝賴總統長子美國住家即時回報 中官員回應3個讚

編譯盧思綸／綜合報導
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FBI取得的跟監被害人鄰居監視器畫面顯示，張婉瑩與1號人士在目標住處外等候，見被...
FBI取得的跟監被害人鄰居監視器畫面顯示，張婉瑩與1號人士在目標住處外等候，見被害人一家返回時，立刻拿起疑似手機的物品拍攝。（取材自FBI訴狀）

AI摘要

文章摘要整理：

FBI公開訴狀指控美籍華裔房仲張婉瑩受中方指示，在西雅圖監視賴清德長子住家，拍攝車牌與影片即時回報，並以AirDrop降低追查風險。

聯邦調查局（FBI）公開刑事訴狀，揭露美籍華裔房仲張婉瑩涉嫌接受中國政府人士指示，在華盛頓州西雅圖監視台灣總統賴清德的兒子賴廷與及其家人，並將住家、車輛等資訊回傳中方細節。

FBI調查發現，張婉瑩在任務前曾多次與相關人士在中國碰面。她去年1月曾與「中國官員1」見面；6月底又在長沙與另一名「中國官員2」碰面，對方此前曾提到有一件關於「美國一棟房子」的事；8月21日，她再赴杭州與「中國官員2」見面。FBI研判，監視賴廷與在西雅圖住家的任務就是在這段期間交付。

FBI取得的鄰居監視器畫面顯示，兩人9月1日下午約4時50分抵達，直到約6時被害人及家人、包括孩童陸續返家後，才立刻拿起疑似手機的物品拍攝。「一號人士」拍照時，張婉瑩還一度將座椅往後放倒，疑似避免被發現。她同時透過微信向「中國官員2」即時回報「看到他了」、「我正在錄影」，並傳送兩組登記在被害人名下的車牌號碼；之後雙方似乎還進行一次語音通話。

張婉瑩當天另傳出一段約16秒的住家影片，畫面中可聽見「一號人士」說，「到了，就是這棟房子」，她則回應「對」。中國官員2收到後，立即以三個「讚」表情回覆。之後對方再索取房屋照片時，張婉瑩則進一步描述，住家門口停有2輛車、掛著一面美國國旗。

FBI探員在訴狀中指出，整趟行動帶有多項情報工作特徵，包括短時間往返不同機場、只租車數小時便歸還，以及從車內監視目標。9月8日，張婉瑩還特別叮嚀一號人士，西雅圖照片「不要用微信或簡訊傳出，一定要用AirDrop」，並稱「我要把照片傳回去，他要我今天傳回去」。FBI認為，張婉瑩口中的「他」就是中國官員2，而改用AirDrop是為降低風險以免留下可被追查的紀錄。

精華 FAQ

  • FBI指稱她在西雅圖守候賴清德長子住家，拍攝房屋、車輛與車牌，並以微信即時回報「看到他了」等資訊，還傳送住家影片給中方官員。

  • 訴狀顯示她事前曾在中國多次與官員會面，任務期間又持續接收指示、回傳資料，且行為模式符合情報工作特徵，因此FBI認定是中方指揮。

  • 張婉瑩傳回住家影片後，中國官員2立即回了3個「讚」，之後又要求更多房屋照片；她並叮嚀改用AirDrop傳送，避免留下微信或簡訊紀錄。

西雅圖 FBI 華裔

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