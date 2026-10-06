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龐德偉發中英對照聲明 強調「川普堅定挺台 美對台政策不變」

編譯中心／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

美國駐北京大使龐德偉發表中英對照聲明，重申川普堅定挺台、美國一中政策不變，並以大幅增加對台軍售回應外界質疑。

美國駐北京大使龐德偉（David Perdue）5日在社群媒體X平台發文，重申美國總統川普對台立場堅定，並以川普對台軍售為例反駁外界質疑。

龐德偉在X平台貼出日期標示為9月27日的兩則中英對照聲明，兩則聲明都是由他署名。

龐德偉在其中一則聲明寫道：「總統川普在台灣方面的立場，是我所知的人當中最堅定的。他表示得非常清楚，我們的一中政策沒有改變。」

這份聲明提及：「我們支持『台灣關係法』、三個公報，以及六項保證。習主席已多次聽見川普總統的表述。」

文中說：「川普總統的對台軍售，已比1979年以來任何一任美國總統高出50%，因此，我不接受認為他沒有為台灣做到我們應做一切的說法。」

龐德偉在另一則聲明中表示：「川普總統沒有改變美國的一中政策。我們全面支持『台灣關係法』、三個公報，以及六項保證。我們沒有改變對台立場。我們不支持獨立。我們同樣不支持脅迫。」

龐德偉在上個月川習會之後，受訪時曾說，川普曾詢問中國國家主席習近平「是否有意買些美國武器」，引發爭議。川普稍後否認並說，從沒聽過這事，中國大概會想買，因為美國確實生產更好的軍事裝備，「但我們沒討論過這事」。

川普還說，「我們沒有討論過這件事。他（龐德偉）當時可能是在談台灣」。

龐德偉當時是接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）節目訪問，被問及對台軍售議題時表示，川普政府任內已批准價值110億美元的對台軍售，目前還在就其他軍售進行磋商。

精華 FAQ

  • 他透過中英對照聲明強調，川普對台立場非常堅定，美國的一中政策並未改變，同時重申支持台灣關係法、三個公報與六項保證。

  • 龐德偉表示，川普任內對台軍售金額比1979年以來任何一任總統都高出50%，因此他不接受外界認為川普未盡力支持台灣的說法。

  • 他曾在受訪時稱川普問過習近平是否要買美國武器，引發爭議；川普隨後否認此事，並說兩人沒有討論軍購，還推測龐德偉可能是在談台灣。

川普 龐德偉 一中政策

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