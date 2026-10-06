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彭博：DeepSeek猛追 美中AI差距只剩下3%

編譯葉亭均／綜合報導
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彭博報告指出，DeepSeek等中國AI實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威...
彭博報告指出，DeepSeek等中國AI實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

彭博報告稱，中國AI模型在DeepSeek帶動下快速追趕美國，基準測試差距已縮至3%，但中國產業競爭激烈、短期獲利前景仍不明朗。

根據彭博行業研究（BI）的報告，美國AI企業相較中國的領先優勢在過去幾個月大幅收窄，降至歷史新低，因為像是DeepSeek等中國AI實驗室持續追趕，對美國科技霸主地位構成威脅。

彭博資深分析師李伊（Robert Lea）在5日提出的報告中表示，隨著DeepSeek於9月推出V4.1 Flash，中國頂尖AI模型在基準測試中的得分，如今僅落後美國競爭對手3%。這一差距已經比5月的約9%、今年稍早的15%大幅縮小。

李伊表示，AI模型性能持續改善，意味著中國業者有望進一步搶下市占。

中國AI實力提升，主要受惠於日益深化的AI技術能力，以及中國研究人員針對國產硬體優化模型的能力。這些進展也讓外界開始質疑，美國限制輝達等科技產品出口、意圖遏制中國AI發展，並阻止華為等企業推進自有替代產品的政策，究竟有多大成效。

李伊表示，中國AI產業的進步，「進一步讓人質疑美國在AI領域科技霸主地位能否長期維持」。

DeepSeek的V4.1 Flash上月在LiveBench全球排名第6，成為這家新創公司自2025年憑推論模型R1出現突破性進展以來，排名最高的中國AI模型。

LiveBench是專門用來評估大型語言模型（LLM）表現的基準測試平台，會根據AI模型對問題、謎題及各種任務的回答與分析能力進行評分，其評測方式類似衡量人類智商。DeepSeek最近一次公布的LiveBench得分為81.1分，低於Anthropic最高模型的83.4分。李伊表示，這意味著DeepSeek的模型已展現能與Anthropic及OpenAI的頂尖AI系統「可比擬的性能」。

不過，儘管雙方得分差距已縮小至僅3%，LiveBench評選的全球前15大模型中，仍只有三款來自中國。

李伊說，中國AI產業可能在2030年前都無法具有獲利能力，因為產業目前聚焦於低毛利的詞元供應，加上激烈的價格戰，可能讓任何一家企業都難以建立真正的競爭優勢。尤其中國國內市場已有超過1100個大型語言模型，競爭十分激烈。

他表示，在AI應用程式能夠轉化為營收方面，字節跳動旗下豆包目前處於領先地位；相較下，DeepSeek與騰訊旗下競爭產品的聊天機器人目前仍免費提供。

他表示：「要讓中國AI產業建立可持續的獲利模式，就必須讓競爭壓力降溫、推動產業洗牌，並採取更理性的定價方式。」

精華 FAQ

  • 報告指出，美國AI企業相對中國的領先優勢在近幾個月大幅縮小，已降至歷史新低。中國頂尖模型在基準測試中的表現，已逼近美國競爭對手，只差約3%。

  • DeepSeek被視為中國AI追趕的重要推手，其V4.1 Flash在9月推出後，於LiveBench排名升至第6，成為該公司自R1突破以來最強的中國模型，也被認為具備可比擬頂尖美國系統的性能。

  • 報告認為，中國AI產業多聚焦低毛利的詞元供應，且市場內有超過1100個大型語言模型競爭，價格戰激烈，讓企業難建立優勢，因此可能到2030年前都不易形成可持續獲利模式。

DeepSeek

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