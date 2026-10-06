川習年內將再會面2次 俞大㵢：對台軍售進度可以再快些

中華民國駐美代表俞大㵢表示，美國對台軍售的速度可以再快一點。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 俞大㵢敦促美國加速對台軍售之際，川普政府傳出將很快決定140億美元軍售案，台灣也密切關注川習多次會面對美台政策的影響。

川普 總統與中國國家主席9月在華府 會晤前後，外界高度關注美國擱置對台軍售 問題。台灣駐美代表俞大㵢近日接受彭博訪問，呼籲美國加快通過對台軍售案。

彭博引述一名知悉內部討論的川普政府高層透露，川普預計「短時間內」就總額140億美元對台軍售做出決定，但未說明具體時程。這筆軍售今年初就通過國會初審，但遭川普政府擱置。

俞大㵢接受「彭博本周」訪問在4日刊出，他表示，「軍售進度當然可以再快一些，我們希望美方充分了解台灣當前面臨的威脅，我有信心美國將提供台灣所需的防衛裝備」。

俞大㵢表示，美方已「非常明確表示，美國對台政策沒有任何改變」。他說，美國並未接受或回應習近平要求華府明確反對台灣獨立的訴求。若美方這麼做，將超越華府長期以來「不支持台灣獨立」的政策立場。

對於川習預計今年還要會面兩次，包括11月在中國深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，以及12月在邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會，俞大㵢表示，台灣的目標是「確保台灣不會成為桌上的菜」。

9月川習會後，美國駐北京大使龐德偉爆料，川普曾詢問習近平是否有意購買美國武器，川普事後否認。

彭博指出，此事事關重大，不只影響台灣。美國對台灣的支持被視為檢驗美國在亞洲可信度的重要指標，包括日本、南韓等盟友都仰賴華府安全承諾。

彭博經濟研究首席地緣經濟分析師威爾許指出，若台灣發生危機時美國未能出手協助，可能讓北京取得重大地緣政治利益。她說，台灣掌握全球大多數最先進晶片產能，是人工智慧發展及美國資料中心與先進運算投資不可或缺的一環，「沒有台灣和台灣製造的晶片，這一切都不可能發生。」

現任布魯金斯研究所研究員、美國國安會前官員何瑞恩表示，他預期川普任內仍會有更多對台軍售，可能會拆分成規模較小的軍售案，並在川普與習近平完成互訪後推進。

華府僑界4日舉行國慶升旗典禮，駐美代表俞大㵢（前左一）與美京中華會館主席徐腕佑（前左二）出席。俞大㵢表示，相信美國總統川普最終會核准更多對台軍售。（中央社）