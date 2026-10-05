WSJ社論痛批中國玩兩面手法：在美領土搞間諜活動 還想全身而退

美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮華裔張婉瑩（中），她涉嫌接受中國政府指示，監視賴清德總統兒子賴廷與及其家人。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報社論批評中國表面談戰略穩定，私下卻在美國監控賴清德家屬、從事間諜活動，並持續以多種手段損害美國利益。

華爾街日報（WSJ）5日以「中國在美國領土監控台灣」為題發表社論，批評中國一方面宣稱希望與華府維持戰略穩定，實際上卻在美國領土進行間諜 活動，並且採取多項損害美國利益的行動，美籍華裔 房仲張婉瑩監控台灣賴清德總統長子遭聯邦調查局起訴則是最新例證。

美國聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場 逮張婉瑩，她涉嫌接受中國政府指示，監視賴清德的兒子賴廷與及其家人，拍攝賴廷與在美國的住家、車輛等資訊傳回中國。張婉瑩被捕時正準備前往上海，登機前遭聯邦執法人員逮捕，被控未依法登記充當外國政府代理人。

這篇社論指，賴清德是北京特別鎖定的對象，因賴清德及執政民進黨正為抵禦中國犯台做好準備，也願意為維持台灣目前享有政治與經濟自由的和平現狀付出代價。但北京最希望的結果是台灣不戰而降，為了達到這個目的，北京也透過支持在野的國民黨，介入台灣政治。

文章稱，中國無疑希望藉由蒐集賴清德家人的相關資訊，取得未來可用來勒索、施壓或傷害賴及其執政黨的材料。

華爾街日報社論寫道：「值得注意的是，北京竟敢在美國本土進行間諜行動，而且似乎認為能夠全身而退。」

社論認為，張婉瑩案只是中國在美國從事間諜活動的冰山一角，其他行動包括企圖滲透美軍取得機密、從美國企業竊取技術，以及監視大學、中國流亡異議人士與赴美留學的中國學生。

社論最後指，無論中國國家主席習近平如何宣稱希望與美國維持穩定關係，真正重要的仍是北京實際採取的行動；並批評中國持續在全球採取損害美國利益的行動，而且如今連美國本土也不例外。