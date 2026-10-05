中國間諜在美監視賴清德兒子被逮 美司法部證實：最重可處10年監禁

美國司法部5日發表新聞稿證實，美籍華裔張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局逮捕並面臨聯邦刑事指控。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國司法部證實，張婉瑩涉嫌充當中國政府未登記代理人，在美監視賴清德之子賴廷與一家，若定罪最重可判10年，當局並強調將打擊外國跨國鎮壓。

美國司法部5日發表新聞稿證實，美籍華裔張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局（FBI ）逮捕並面臨聯邦刑事指控；若定罪，最重可處10年監禁。美國司法部主管國家安全事務官員指相關指控「令人深感憂慮」；FBI官員則強調，將持續捍衛民主盟友主權，打擊外國政府在美國境內從事跨國鎮壓。

聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕張婉瑩，她涉嫌接受中國政府指示，監視現任中華民國總統賴清德 在美國的兒子賴廷與及其家人，拍攝賴廷與住家、車輛等資訊傳回中國。

負責國家安全事務的助理司法部長艾森柏格（John A. Eisenberg）表示，張婉瑩涉嫌受北京政府指使，在美國境內祕密監視外國政府高層官員的親屬，相關指控「令人深感憂慮」，司法部、聯邦檢方及FBI將持續防範外國政府在美國境內從事這類活動。

FBI反情報暨間諜 處助理處長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）則形容，刑事訴狀揭露一項由中國政府指揮、直接在美國境內執行的「大膽祕密監視計畫」，鎖定台灣政府官員的近親。他指出，張婉瑩涉嫌充當未登記的中國政府代理人，也顯示北京為達成目標願意採取何種手段。

羅扎夫斯基強調，FBI將持續捍衛民主盟友主權，打擊中國政府或其他外國對手企圖在美國境內從事跨國鎮壓的行動。

不過，美國司法部強調，目前刑事訴狀所列內容均屬指控，在法院排除合理懷疑、判決有罪之前，張婉瑩依法仍推定無罪。