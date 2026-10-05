我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：習近平美國行多項要求遭拒 原本還想去大學演講

被控監視台總統兒子 華女間諜案過堂 家屬朋友到場旁聽

香港APEC財長會議10月20、21日舉行 傳美財長貝森特將罕見出席

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
APEC財政部長會議本月20日至21日將在香港舉行，據稱，美國財長貝森特「有很大...
APEC財政部長會議本月20日至21日將在香港舉行，據稱，美國財長貝森特「有很大機會」將出席。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

香港將於10月20日至21日舉行APEC財長會議，傳美國財長貝森特可能罕見赴港，並被視為習近平訪美後中美互動共識的延伸。

中國國家主席習近平上月訪美獲超高規格待遇，並與美國總統川普相談甚歡。中國全國政協常委姚志勝在香港明報撰文稱，美國財長貝森特「有很大機會」出席本月20日至21日在香港舉行的APEC財長會議，並指「這是習主席訪美成果的必然延伸」。

中國外交部日前公布習近平此訪中美達成的八點共識第二點即為：「雙方同意相互支持對方辦好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議和二十國集團（G20）領導人峰會。兩國元首有意出席對方主辦的會議。」

姚志勝表示，中美雙方都高度重視今年11月在深圳舉行之APEC會議。對中美雙方來講，今年於深圳舉行的APEC會議必須搞好，不能搞壞。「若美國財長不出席APEC財長會議，那就不止是不給面子香港，更重要的是不給中國面子，是不給特朗普（川普）總統面子。這顯然是給中美共識所確定的「習特三會」（川習三會）、「習特四會」（川習四會）添堵，不要說中國不高興，最愛面子的特朗普也不會允許出現這種局面」。

明報6日的「中國透視」專欄指出，按照傳統，美國財長極少在海外參加APEC財長會，本世紀以來只有四次，分別是2001年中國蘇州，2003年泰國清邁，2006年越南河內，2010年日本京都。貝森特會否赴港尚待觀察。

「中國透視」表示，這次APEC財長會是否會有大陸中央領導人南下也是焦點。2014年第21屆APEC財長會原安排在香港舉行，但因香港爆發「雨傘革命」移師北京。當年的APEC財長會10月22日在北京舉行，分管財政工作的國務院副總理張高麗出席開幕式並致辭，中國財政部長樓繼偉主持會議。

此次APEC財長會，預料由中國財政部長藍佛安主持會議。由於此次會議參加者可能包括一些副總理級別的成員國財長，以及亞洲開發銀行、世界銀行、OECD負責人，因此分管財政、能源、發展改革等事務的大陸國務院常務副總理丁薛祥屆時若赴港出席財長會開幕式並致辭也不令人意外。

精華 FAQ

  • 因為按傳統美國財長極少在海外參加APEC財長會，若貝森特到港，將被視為中美高層互動升溫，也可能反映兩國對深圳APEC的政治鋪墊。

  • 內文認為，這次會議不只是財金場合，也牽涉中美在APEC議題上的互相支持與面子問題，甚至被視為「習特三會」「習特四會」前的鋪陳。

  • 文章指出，會議預料由財政部長藍佛安主持，而若參會者層級較高，分管財政等事務的國務院常務副總理丁薛祥南下出席開幕式並致辭也不令人意外。

APEC 貝森特 香港

上一則

港媒：習近平美國行多項要求遭拒 原本還想去大學演講

延伸閱讀

中國公布川習會8點共識 300億美元降稅安排、重申二戰盟友

中國公布川習會8點共識 300億美元降稅安排、重申二戰盟友
謝鋒大讚美給習近平最高規格禮遇：精心設計、高潮迭起

謝鋒大讚美給習近平最高規格禮遇：精心設計、高潮迭起
港媒：川普擬11月先訪菲律賓 再去深圳APEC 彰顯亞洲行非只訪中國

港媒：川普擬11月先訪菲律賓 再去深圳APEC 彰顯亞洲行非只訪中國
港媒：習近平美國行多項要求遭拒 原本還想去大學演講

港媒：習近平美國行多項要求遭拒 原本還想去大學演講

熱門新聞

川普29日在白宮東廳宴請科技業領袖，馬斯克與黃仁勳分坐他兩側，座次安排成為觀察科技大咖與白宮關係的線索。（路透）

午宴座位安排窺見發言分量 黃仁勳、馬斯克坐川普兩側

2026-09-30 01:20
財長貝森特(右)表示在日前的會談中，中方同意美方提議雙方設立有關人工智慧的緊急通訊系統。圖左為與貝森特9月20日在紐約會商的中國副總理何立峰。(路透)

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

2026-10-04 13:45
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）24日於白宮晚宴。(路透)

川習會國宴內幕 中企高層為何最後關頭遭白宮拒於門外？

2026-09-29 22:28
川普總統2日晚宣布對全國逾2000萬名投保「聯邦醫療保險」(Medicare)的老人發放一次性90元津貼，以減輕每月健保費用支出。(美聯社)

川普擬發90元銀髮族醫保津貼 2000萬人受惠 最快10月初可領

2026-10-04 15:00
川普29日在白宮東廳與AI業者高層舉行午餐會，他的右手邊是輝達執行長黃仁勳，左手邊是SpaceX執行長馬斯克。（路透）

超級智慧也救不了…川普與AI巨頭簽協議「美國」竟拼錯

2026-09-30 16:34
美國聯邦調查局4日在洛杉磯機場逮捕34歲美籍華裔加州房仲張婉瑩（右圖），指控她未依法登記卻充當外國政府代理人，接受疑似中國官員（左圖左，臉部遭塗黑者）指示，在西雅圖跟監賴總統長子一家。（截圖自FBI訴狀、@USAttyEssayli在X的照片）

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

2026-10-05 03:39

超人氣

更多 >
婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人
從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下

從表明是「前妻」到趙建銘歸還教育基金 陳幸妤：心頭大石落下
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光

中國特工監視賴清德長子遭FBI逮捕 埋伏住處偷拍手法曝光
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有